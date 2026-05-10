यूपी से गुम कारोबारी की दुल्हन, गुरुग्राम में मिली; पास थे 40 लाख के गहने और 21 लाख कैश

पुलिस के अनुसार करीब डेढ़ महीने पहले ही कारोबारी की शादी वाराणसी के दशाश्वमेध क्षेत्र की युवती से हुई थी। शादी के बाद से दुल्हन अपने ससुराल में ही थी। इस बीच करीब पांच दिन पहले अचानक गुम हो गई। परिजनों ने देखा कि घर से करीब 40 लाख रुपये मूल्य के नए गहने, लाखों की नगदी भी गायब है।

UP News : उत्तर प्रदेश के वाराणसी के मंडुवाडीह के एक कारोबारी की दुल्हन करीब पांच दिन पहले अचानक गुम हो गई। साथ में 40 लाख के गहने और लाखों नगदी भी ले गई थी। मंडुवाडीह पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करते हुए खोजबीन शुरू की। अंतत: उसे गुरुग्राम सेक्टर 51 डाउन टाउन पीजी से पकड़ लिया गया। पुलिस के अनुसार वह घूमने निकली थी। पुलिस के अनुसार करीब डेढ़ महीने पहले ही कारोबारी की शादी दशाश्वमेध क्षेत्र की युवती से हुई थी। शादी के बाद से दुल्हन अपने ससुराल में ही थी। इस बीच करीब पांच दिन पहले अचानक गुम हो गई। परिजनों ने देखा कि घर से करीब 40 लाख रुपये मूल्य के नए गहने, लाखों की नगदी भी गायब है। परिजनों ने पहले अपने स्तर से काफी तलाश की। उसके घर के अलावा रिश्तेदारी में ढूंढ़ा, लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद मंडुवाडीह थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई।

पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के अलावा सर्विलांस के जरिये दुल्हन को ढूंढ़ना शुरू किया। उसका लोकेशन पहले दिल्ली औऱ फिर गुरुग्राम में मिला। पुलिस ने लोकेशन के आधार पर पकड़ लिया। पुलिस का दावा है कि उसके पास से पूरे गहने और नगदी बरामद हुई है। विवाहिता को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।

बरामदगी में मिले गहने, नगदी और आई फोन सोने के दो कंगन, मंगलसूत्र, ब्रेसलेट, अंगूठियां, चेन, झुमका, चांदी के पायल, बिछिया आदि गहने बरामद किए गए। 21 लाख 27 हजार 600 रुपये नगद और एक आईफोन भी बरामद किया गया।

गुरुग्राम में कमरा ली, निकल गई थी हिमाचल प्रदेश पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि दुल्हन ने बीएससी बायोटेक की पढ़ाई की है। उसका कहना था कि पति के पैसे और संपत्ति पर उसका पूरा हक है। वह कई दिन से पति से घूमने के लिए कह रही थी लेकिन वह मान नहीं रहे थे। इसलिए वह बिना बताए ही अपने गहने और नगदी लेकर निकल गई। उप निरीक्षक विवेक यादव ने बताया कि वह वाराणसी से बस से लखनऊ, इसके बाद बस से ही दिल्ली होते हुए गुरुग्राम गई। वहां होटल में कमरा बुक की थी।