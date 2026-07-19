आगरा में लापता तोता 6 दिन बाद मिला; 'माऊ' को ढूंढने के लिए परिवार ने 50 हजार इनाम वाले होर्डिंग लगाए थे

आगरा में छह दिन से लापता पालतू तोता 'माऊ' आखिरकार मिल गया। मालिक सुनील सिंह ने वीडियो कॉल पर उसकी पहचान की और बताई गई जगह से 50 हजार रुपये देकर उसे वापस ले आए। माऊ के लौटने से परिवार में खुशी लौट आई। पहले इनाम के लालच में कई फर्जी दावे भी सामने आए थे।

आगरा में 6 दिन से लापता पालतू तोता 'माऊ' आखिरकार रविवार दोपहर अपने परिवार के पास लौट आया। माऊ की तलाश पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई थी। उसके मालिक और आयकर अधिवक्ता सुनील सिंह ने तोते को ढूंढ़ने वाले के लिए 50 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की थी और शहर के कई प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग भी लगवाए थे। लगातार मिल रहे फर्जी दावों के बीच आखिरकार एक फोन कॉल सही साबित हुआ। सुनील सिंह ने बताया कि रविवार सुबह एक व्यक्ति का फोन आया। उसने कहा कि माऊ उसके पास है और शास्त्रीपुरम इंडस्ट्रियल एरिया आकर उसे ले जाने के लिए कहा। पहले उन्हें भरोसा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने वीडियो कॉल पर तोता दिखाने को कहा।

6 दिन बाद मिला लापता तोता माऊ वीडियो कॉल के दौरान उन्होंने माऊ की पहचान कर ली। इसके बाद वह बताए गए स्थान पर पहुंचे। वहां एक व्यक्ति मिला, जिसने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था। माऊ की पहचान होने के बाद उन्होंने उस व्यक्ति को घोषित 50 हजार रुपये का इनाम दिया और अपना तोता वापस ले लिया। माऊ के घर लौटते ही पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुनील सिंह ने बताया कि माऊ उनके परिवार का सदस्य बन चुका है। उसके गायब होने के बाद बेटा और बेटी लगातार उसे याद कर रो रहे थे। उनकी बेटी ने तो खाना तक छोड़ दिया था। अब माऊ के सुरक्षित लौट आने से सभी ने राहत की सांस ली है।

700 से ज्यादा लोगों ने मालिक से संपर्क किया माऊ के लापता होने के बाद इनाम की घोषणा से पूरे शहर में उसे खोजने का अभियान चल पड़ा था। करीब 700 लोगों ने मालिक से संपर्क कर दावा किया कि तोता उनके पास है। लगभग 150 लोगों ने तोते की तस्वीरें और वीडियो भी भेजे, लेकिन कोई भी माऊ नहीं निकला। दो लोग तो अपने साथ तोता लेकर सुनील सिंह के घर भी पहुंचे, लेकिन पहचान होने पर पता चला कि वह माऊ नहीं है।

इनाम के लिए लोगों ने धोखा देने की कोशिश की इनाम की लालच में कुछ लोगों ने धोखा देने की भी कोशिश की। सुनील सिंह ने बताया कि उन्होंने माऊ की पहचान के लिए उसके पंखों और नीचे वाली चोंच पर मौजूद काले धब्बों की जानकारी साझा की थी। इसके बाद कई लोगों ने दावा किया कि उनके तोते की चोंच भी काली है। कुछ लोगों ने तो अपने तोते की चोंच और पंखों पर काला रंग तक कर दिया, ताकि उसे माऊ साबित कर इनाम हासिल किया जा सके।