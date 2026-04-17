Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रामपुर में दो दिन बाद खेत में मिला लापता बच्चे का शव; कुकर्म के बाद हत्या की आशंका

Apr 17, 2026 02:36 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, केमरी (रामपुर)
share

छह साल के बच्चे का शव नग्न अवस्था में मिलने के कारण परिजन कुकर्म की आशंका जता रहे हैं। केमरी थाना प्रभारी हिमांशु चौहान का कहना है कि दुष्कर्म की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 2 दिन बाद बच्चे का शव मिला है।

रामपुर में दो दिन बाद खेत में मिला लापता बच्चे का शव; कुकर्म के बाद हत्या की आशंका

रामपुर जिले के केमरी थाना क्षेत्र में दो दिन से लापता बच्चे का शव गेहूं के खेत में नग्न अवस्था में पड़ा मिला। गुरुवार की सुबह गेहूं काटने के लिए मशीन लेकर जब चालक खेत पर घुसा तो शव देखकर उसके होश उड़ गए। खेत स्वामी को सूचना देने के बाद चालक मशीन लेकर लौट गया। गांव में बच्चे का शव मिलने की सूचना फैलने पर मौके पर ग्रामीण जुट गए। इस बीच बच्चे के परिजन भी मौके पर आ गए। सूचना पर केमरी थाना पुलिस भी मौके पर आ गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव नग्न अवस्था में मिलने के कारण परिजन कुकर्म की आशंका जता रहे हैं। केमरी थाना प्रभारी हिमांशु चौहान का कहना है कि दुष्कर्म की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

2 दिन से गायब था बच्चा

गांव निवासी ग्रामीण मजदूरी करता है। उसका छह साल का बेटा था, जो गांव के ही एक आंगनबाड़ी में नर्सरी में पढ़ता था। बच्चे के दादा ने बताया कि 14 अप्रैल की चार बजे के आसपास वह गांव में मौजूद था। वहां पर देखा गया था। करीब पांच बजे के बाद वह किसी को नजर नहीं आया। देर रात तक जब वह नहीं आया तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। काफी खोजबीन करने के बाद भी जब शिवांश का सुराग नहीं लगा तो केमरी थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी गई थी।

खेत में मिला मासूम का शव

दादा के अनुसार गुरुवार की सुबह गांव में ही एक व्यक्ति के गेहूं कटने थे। जिस पर चालक मशीन लेकर आया था। जैसे ही वह गेहूं काटने वाली मशीन लेकर खेत के अंदर घुसा तभी उसकी नजर बच्चे के शव पड़ी। शव देखकर वह घबरा गया और खेत स्वामी को सूचना दी। चालक बिना गेहूं काटे ही लौट गया। कुछ देर में बच्चे का शव मिलने की सूचना पूरे गांव में फैल गई तो मौके पर भीड़ लग गई।

ये भी पढ़ें:यूपी में सात साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, पुलिस बोली-फांसी लगाई
ये भी पढ़ें:यूपी पुलिस के हाथों मारा गया रेप के बाद हत्या का आरोपी, सुबह-सुबह एनकाउंटर

कुकर्म के बाद हत्या की आशंका

दादा का दावा है कि शव नग्न अवस्था में था। इस बीच परिजन भी मौके पर आ गए। परिजनों ने सूचना केमरी थाने में दी तो पुलिस मौके पर आ गई। पूछताछ के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। वहीं परिजन कुकर्म कर हत्या की आशंका जता रहे हैं। थाना प्रभारी हिमांशु चौहान ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। एएसपी अनुराग सिंह ने कहा कि जनपद में अपराध रोकने के लिए लगातार दिशा-निर्देश दिए जाते हैं। केमरी में मिले मासूम के शव के बाद उसमे केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:डबल मर्डरः शादी के बाद भी ब्लैकमेल कर रहा था प्रेमी, विवाहिता ने रची साजिश

मामले की जांच में जुटी पुलिस

फील्ड यूनिट और डाग स्कवायड को भी बुला लिया गया। जांच पड़ताल की गई है। मृतक के दादा ने आशंका जताई है कि बालक के साथ गलत काम किया गया है। बाद में भेद खुलने के डर से उसकी हत्या कर दी गई। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। केमरी थाना प्रभारी हिमांशु चौहान का कहना है कि दुष्कर्म की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। शव का डाक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराएंगे और वीडियोग्राफी भी कराई गई है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।