रामपुर में दो दिन बाद खेत में मिला लापता बच्चे का शव; कुकर्म के बाद हत्या की आशंका

छह साल के बच्चे का शव नग्न अवस्था में मिलने के कारण परिजन कुकर्म की आशंका जता रहे हैं। केमरी थाना प्रभारी हिमांशु चौहान का कहना है कि दुष्कर्म की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 2 दिन बाद बच्चे का शव मिला है।

रामपुर जिले के केमरी थाना क्षेत्र में दो दिन से लापता बच्चे का शव गेहूं के खेत में नग्न अवस्था में पड़ा मिला। गुरुवार की सुबह गेहूं काटने के लिए मशीन लेकर जब चालक खेत पर घुसा तो शव देखकर उसके होश उड़ गए। खेत स्वामी को सूचना देने के बाद चालक मशीन लेकर लौट गया। गांव में बच्चे का शव मिलने की सूचना फैलने पर मौके पर ग्रामीण जुट गए। इस बीच बच्चे के परिजन भी मौके पर आ गए। सूचना पर केमरी थाना पुलिस भी मौके पर आ गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव नग्न अवस्था में मिलने के कारण परिजन कुकर्म की आशंका जता रहे हैं। केमरी थाना प्रभारी हिमांशु चौहान का कहना है कि दुष्कर्म की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

2 दिन से गायब था बच्चा गांव निवासी ग्रामीण मजदूरी करता है। उसका छह साल का बेटा था, जो गांव के ही एक आंगनबाड़ी में नर्सरी में पढ़ता था। बच्चे के दादा ने बताया कि 14 अप्रैल की चार बजे के आसपास वह गांव में मौजूद था। वहां पर देखा गया था। करीब पांच बजे के बाद वह किसी को नजर नहीं आया। देर रात तक जब वह नहीं आया तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। काफी खोजबीन करने के बाद भी जब शिवांश का सुराग नहीं लगा तो केमरी थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी गई थी।

खेत में मिला मासूम का शव दादा के अनुसार गुरुवार की सुबह गांव में ही एक व्यक्ति के गेहूं कटने थे। जिस पर चालक मशीन लेकर आया था। जैसे ही वह गेहूं काटने वाली मशीन लेकर खेत के अंदर घुसा तभी उसकी नजर बच्चे के शव पड़ी। शव देखकर वह घबरा गया और खेत स्वामी को सूचना दी। चालक बिना गेहूं काटे ही लौट गया। कुछ देर में बच्चे का शव मिलने की सूचना पूरे गांव में फैल गई तो मौके पर भीड़ लग गई।

कुकर्म के बाद हत्या की आशंका दादा का दावा है कि शव नग्न अवस्था में था। इस बीच परिजन भी मौके पर आ गए। परिजनों ने सूचना केमरी थाने में दी तो पुलिस मौके पर आ गई। पूछताछ के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। वहीं परिजन कुकर्म कर हत्या की आशंका जता रहे हैं। थाना प्रभारी हिमांशु चौहान ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। एएसपी अनुराग सिंह ने कहा कि जनपद में अपराध रोकने के लिए लगातार दिशा-निर्देश दिए जाते हैं। केमरी में मिले मासूम के शव के बाद उसमे केस दर्ज कर जांच की जा रही है।