Hindi NewsUP NewsMiscreants stole jewellery and cash worth lakhs from the house of an Air Force jawan
बदमाशों का दुस्साहस, एयरफोर्स जवान के घर को बनाया निशाना, लाखों के जेवर और कैश पार

बदमाशों का दुस्साहस, एयरफोर्स जवान के घर को बनाया निशाना, लाखों के जेवर और कैश पार

संक्षेप:

बिजनौर में भारतीय एयरफोर्स में तैनात जवान के घर बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना में लाखों रुपए की नगदी और कीमती जेवरात चोरी हो गए, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया।

Dec 25, 2025 11:35 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, बिजनौर
यूपी के बिजनौर जिले के नूरपुर ब्लॉक के गांव नंगली जाजू में बुधवार रात बदमाशों ने फौजी के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना में लाखों रुपए की नगदी और कीमती जेवरात चोरी हो गए, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने बताया कि घर के मालिक देवेंद्र सिंह का बेटा शगुन सिंह भारतीय एयरफोर्स में तैनात है और उसकी पोस्टिंग जम्मू-कश्मीर में है। शगुन की शादी 22 नवंबर को हुई थी और 11 दिसंबर को वह अपनी ड्यूटी पर चला गया था। चोरी के समय घर में देवेंद्र सिंह, उनकी पत्नी और वृद्ध माता-पिता मौजूद थे।

रात के किसी समय बदमाशों ने परिजनों को कमरे में बंद कर दिया और घर में रखे तिजोरी का ताला तोड़कर नगदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष विकास तेवतिया घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली। उन्होंने बताया कि पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही इस चोरी का खुलासा करने का प्रयास कर रही है। गांव में इस घटना के बाद सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है और लोग सतर्क हो गए हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़कर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।

उधर, गोरखपुर में चोरी की कार से शराब की खेप लेकर बिहार जा रहे तीन तस्करों को खामपार पुलिस ने थाना क्षेत्र के नवादा मोड़ के पास से दबोच लिया। गिरफ्तार तस्करों के विरुद्ध पुलिस ने केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

एसपी के आदेश पर चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के क्रम में खामपार पुलिस बुधवार की सुबह वाहनों की चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर नवादा मोड़ के पास से एक कार को रोका गया। जांच में कार में 23 पेटी शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान कार चोरी की निकली और उसका नंबर प्लेट भी फर्जी मिला। पूछताछ के दौरान पकड़े गए तस्करों की पहचान बिहार प्रांत के सीवान जिले के असाव थाना क्षेत्र के मानपुर पटेजी निवासी शिबू मिश्र पुत्र रविन्द्र मिश्र, भोला भगत पुत्र गजाधर भगत निवासी ग्राम देहरा थाना असाव, तथा आकाश सिंह पुत्र धर्मेन्द्र सिंह निवासी संढ़ी थाना रघुनाथपुर जिला सिवान के रूप में हुई।

