हापुड़ में होली पर दिन दहाड़े मर्डर, बाइक सवार बदमाशों ने किसान को मारी गोली

हापुड़ में होली के दिन उस समय सनसनी फैल गई, जब होली खेलकर खेत पर स्थित ट्यूबवेल पर नहाने जा रहे एक व्यक्ति की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से गांव में दहशत मच गई।

Hapur News: यूपी के हापुड़ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव पूठ में होली के दिन उस समय सनसनी फैल गई, जब होली खेलकर खेत पर स्थित ट्यूबवेल पर नहाने जा रहे एक व्यक्ति की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से गांव में दहशत का माहौल बन गया।

जानकारी के अनुसार गांव पूठ के रहने वाले 50 साल के विजय होली खेलने के बाद अपने खेत पर बने ट्यूबवेल पर नहाने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाते हुए गोली चला दी। गोली लगते ही विजय गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा, घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। घायल विजय को अस्पताल ले पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया ,मृतक की पत्नी लालवती समेत परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।सूचना मिलते ही थाना पुलिस के साथ उच्चाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए और मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी।

पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। सीओ स्तुति सिंह का कहना है कि म्रतक के बेटे से बाइक सवार युवकों की कहासुनी हुई थी ,मामला रोडरेज से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, हत्या के कारणों की जांच की जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।होली जैसे त्योहार के दिन हुई इस हत्या से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है।

बुलंदशहर में भी युवक के सिर में गोली मार कर हत्या उधर, बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में होली पर पूजा कर लौट रहे युवक की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को लेकर परिजनों व गांव में आक्रोश फैल गया। सूचना पर अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। वही अस्पताल पहुंचकर परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

गांव जोली निवासी बन्नू ने बताया कि उनके चचेरे भाई अनिल की एक डेयरी पर नौकरी करते थे। बुधवार की सुबह वह सिकंदराबाद स्थित चामुंडा मंदिर के पास पूजा करने के लिए गए थे। करीब 9 बजे उन्हें सूचना मिली कि अनिल लहूलुहान हालत में रास्ते में पड़े हुए हैं। सूचना पर वह परिवार के लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और अनिल को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अनिल के सिर में गोली लगी हुई थी।