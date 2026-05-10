बेखौफ बदमाशों ने भाजयुमो नेता को मारी गोली, लखनऊ में देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप

लखनऊ में पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर दबंगों ने भाजयुमो के नेता को शनिवार रात गोली मार दी। बदमाशों ने चेतन पर तीन राउंड फायरिंग की, जिसमें से एक गोली चेतन की कमर में लगी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई।

UP News: यूपी के लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां टिकैतराय तालाब पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर बेखौफ दबंगों ने भाजयुमो के नेता महाराज चेतन तिवारी ऊर्फ श्याम चेतन को शनिवार रात गोली मार दी। बदमाशों ने चेतन पर तीन राउंड फायरिंग की, जिसमें से एक गोली चेतन की कमर में लगी। चेतन लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े। राहगीर और मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची।

पुलिस ने लहूलुहान चेतन को तुरंत ही केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि गोली पुरानी रंजिश और पोस्टर लगाने के विवाद में मारी गई। बाजारखाला पुलिस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। मेहंदीगंज इलाके में सुरेश चन्द्र तिवारी परिवार के साथ रहते हैं। उनका बेटा श्याम चेतन तिवारी घर के सामने कुछ निर्माण कार्य करा रहा है। बताया जा रहा है कि शनिवार रात श्याम चेतन राजगीरों से ईंट रखवा रहा था। इसी दौरान मोहल्ले में रहने वाला वैभव बाजपेई साथी संग वहां पहुंचा। उनके बीच कुछ विवाद हुआ।

इसी दौरान आरोपियों ने असलहा निकालकर श्याम चेतन पर ताड़तोड़ फायरिंग कर दी। कमर में गोली लगने से श्याम खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। फायरिंग की आवाज सुनकर परिजन व आसपड़ोस के लोग दौड़े। इसी बीच आरोपी धमकाते हुए भाग निकले। आनन-फानन में घायल को ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉयल-112 पर फायरिंग की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर बाजारखाला बृजेश सिंह, इंस्पेक्टर तालकटोरा कुलदीप उपाध्याय फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे।

केजीएमयू में भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा भाजपा कार्यकर्ता देर रात केजीएमयू पहुंचे और हंगामा करने लगे। मौके पर डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित समेत कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गई। खबर लिखे जाने तक हंगामा चलता रहा।

भाइयों के विवाद में बड़े भाई की पीटकर हत्या उधर, गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र के भरपही गांव में शनिवार देर रात भगौना बेचने को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई की पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में पिता और छोटे भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।