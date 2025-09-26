भगवा झंडा हटाने को लेकर बवाल, मनबढ़ों ने फूंकी बाइक, गांव में पीएसी तैनात

बस्ती जिले में दो समुदायों के बीच भड़के विवाद के बाद तनाव बना हुआ है। दरअसल गुरुवार को धार्मिक झंडा हटाने को लेकरअराजकतत्वों ने एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। दोनों समुदायों के बीच तनाव को बढ़ता देख गांव में पुलिस बल के साथ ही पीएसी भी तैनात कर दी गई है।

यूपी के बस्ती जिले के हर्रैया थाना क्षेत्र के रजवापुर गांव में गुरुवार की शाम दो समुदायों के बीच भड़के विवाद के बाद तनाव अभी बना हुआ है। भगवा झंडा हटाने को लेकर गुरुवार को आधी रात के बाद अराजकतत्वों ने एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। पुलिस और फायर बिग्रेड ने आग पर काबू पाया। दोनों समुदायों के बीच तनाव को बढ़ता देख गांव में पुलिस बल के साथ ही पीएसी भी तैनात कर दी गई है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। शुक्रवार को एसडीएम और सीओ पूरे दिन गांव में डटे रहे। ग्राम प्रधान की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर चार लोगों को हिरासत में लिया गया है।

रजवापुर गांव में गुरुवार देर शाम करीब सात बजे दो समुदायों के लोगों के बीच विवाद हो गया था। दुर्गा पूजा-पंडाल के रास्ते व पुलिया की रेलिंग पर लगे झंडे को हटाए जाने पर एक पक्ष ने विरोध दर्ज कराया। आरोप है कि दूसरे पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग चार बाइक पर सवार होकर दुर्गा पूजा-पंडाल में पहुंचे और धमकी देने लगे तो दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। विवाद शांत कराने के बाद अफसर लौट गए और सुरक्षा के दृष्टि से पुलिस बल तैनात कर दिया गया। देर रात कुछ आराजकतत्वों ने गांव के बाहरी हिस्से में खड़ी एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। इससे तनाव बढ़ा तो पीएसी तैनात कर दी गई। शुक्रवार की सुबह जिले के आला अधिकारियों ने मौका मुआयना किया।

कोतवाल हर्रैया तहसीलदार सिंह ने बताया कि ग्राम प्रधान की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ दंगा भड़काने, चोट पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

हिन्दू संगठनों का प्रशासन पर लापरवाही का आरोप दोपहर तक हिन्दू संगठनों के नेताओं का भी आना शुरू हुआ। विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह, जिला कार्य समिति के महेश हिन्दुस्तानी, राहुल कमलापुरी समेत अन्य पदाधिकारी गांव में पहुंच गए। एसडीएम व सीओ से बातचीत कर प्रशासन स्तर से लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। कहा कि बारावफात में लगाए गए हरे रंग के झंडे उतारे जाने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों समुदायों के जाने का रास्ता एक ही है।

दुर्गा पूजा में विघ्न डालने के लिए भगवा झंडे को उखाड़ा गया। साथ ही ग्राम प्रधान व पूजा समिति के सदस्य को मारापीटा गया। इससे पहले भी यहां इस तरह का प्रयास किया जा चुका है। एसडीएम हर्रैया न्यायिक शशि बिंद द्विवेदी ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को शांति व्यवस्था कायम रखने और सौहार्दपूर्ण त्योहार मनाने का भरोसा दिलाया। इस मामले में एक पक्ष ने हर्रैया विधायक के आवास पर पहुंचकर मामले में हस्ताक्षेप की मांग की।