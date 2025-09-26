Miscreants set a bike on fire over the removal of a saffron flag PAC deployed in village भगवा झंडा हटाने को लेकर बवाल, मनबढ़ों ने फूंकी बाइक, गांव में पीएसी तैनात, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMiscreants set a bike on fire over the removal of a saffron flag PAC deployed in village

भगवा झंडा हटाने को लेकर बवाल, मनबढ़ों ने फूंकी बाइक, गांव में पीएसी तैनात

बस्ती जिले में दो समुदायों के बीच भड़के विवाद के बाद तनाव बना हुआ है। दरअसल गुरुवार को धार्मिक झंडा हटाने को लेकरअराजकतत्वों ने एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। दोनों समुदायों के बीच तनाव को बढ़ता देख गांव में पुलिस बल के साथ ही पीएसी भी तैनात कर दी गई है। 

Pawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, बस्तीFri, 26 Sep 2025 10:42 PM
share Share
Follow Us on
भगवा झंडा हटाने को लेकर बवाल, मनबढ़ों ने फूंकी बाइक, गांव में पीएसी तैनात

यूपी के बस्ती जिले के हर्रैया थाना क्षेत्र के रजवापुर गांव में गुरुवार की शाम दो समुदायों के बीच भड़के विवाद के बाद तनाव अभी बना हुआ है। भगवा झंडा हटाने को लेकर गुरुवार को आधी रात के बाद अराजकतत्वों ने एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। पुलिस और फायर बिग्रेड ने आग पर काबू पाया। दोनों समुदायों के बीच तनाव को बढ़ता देख गांव में पुलिस बल के साथ ही पीएसी भी तैनात कर दी गई है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। शुक्रवार को एसडीएम और सीओ पूरे दिन गांव में डटे रहे। ग्राम प्रधान की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर चार लोगों को हिरासत में लिया गया है।

रजवापुर गांव में गुरुवार देर शाम करीब सात बजे दो समुदायों के लोगों के बीच विवाद हो गया था। दुर्गा पूजा-पंडाल के रास्ते व पुलिया की रेलिंग पर लगे झंडे को हटाए जाने पर एक पक्ष ने विरोध दर्ज कराया। आरोप है कि दूसरे पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग चार बाइक पर सवार होकर दुर्गा पूजा-पंडाल में पहुंचे और धमकी देने लगे तो दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। विवाद शांत कराने के बाद अफसर लौट गए और सुरक्षा के दृष्टि से पुलिस बल तैनात कर दिया गया। देर रात कुछ आराजकतत्वों ने गांव के बाहरी हिस्से में खड़ी एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। इससे तनाव बढ़ा तो पीएसी तैनात कर दी गई। शुक्रवार की सुबह जिले के आला अधिकारियों ने मौका मुआयना किया।

कोतवाल हर्रैया तहसीलदार सिंह ने बताया कि ग्राम प्रधान की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ दंगा भड़काने, चोट पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

ये भी पढ़ें:आई लव मोहम्मद को लेकर पूरे यूपी में अलर्ट, जगह-जगह पुलिस फोर्स तैनात

हिन्दू संगठनों का प्रशासन पर लापरवाही का आरोप

दोपहर तक हिन्दू संगठनों के नेताओं का भी आना शुरू हुआ। विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह, जिला कार्य समिति के महेश हिन्दुस्तानी, राहुल कमलापुरी समेत अन्य पदाधिकारी गांव में पहुंच गए। एसडीएम व सीओ से बातचीत कर प्रशासन स्तर से लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। कहा कि बारावफात में लगाए गए हरे रंग के झंडे उतारे जाने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों समुदायों के जाने का रास्ता एक ही है।

दुर्गा पूजा में विघ्न डालने के लिए भगवा झंडे को उखाड़ा गया। साथ ही ग्राम प्रधान व पूजा समिति के सदस्य को मारापीटा गया। इससे पहले भी यहां इस तरह का प्रयास किया जा चुका है। एसडीएम हर्रैया न्यायिक शशि बिंद द्विवेदी ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को शांति व्यवस्था कायम रखने और सौहार्दपूर्ण त्योहार मनाने का भरोसा दिलाया। इस मामले में एक पक्ष ने हर्रैया विधायक के आवास पर पहुंचकर मामले में हस्ताक्षेप की मांग की।

ये भी पढ़ें:बेटी को बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में देख पिता का खौला खून, दोनों को मारी गोली

ग्राम प्रधान ने लगाया आरोप

ग्राम प्रधान रजवापुर भरत लाल ने बताया कि ग्राम पंचायत के चेफवा बाजार में उमेश कनौजिया के दरवाजे पर वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। आरोप है कि गुरुवार को ग्राम पंचायत के चेफवा निवासी अब्दुल समद पुत्र इब्राहिम व उनके लड़के आफताब खान उर्फ गुलाम, जीशान बाइक से, कासिम, कल्लू, डंडा, चाकू लेकर पहुंच गए और प्रेमकुमार व उनके ऊपर हमलावर होते हुए कॉलर पकड़कर धमकी दी और मारपीट करने लगे। गुरुवार को चार लावारिस बाइक और उसमें रखा चाकू पुलिस ने कब्जे में लिया था।

Basti Basti News Basti Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |