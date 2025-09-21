miscreants ran a bulldozer on the shop of a BJP leader at midnight भाजपा नेता की दुकान पर मनबढ़ों ने चलाया बुलडोजर, SSP कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे व्यापारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmiscreants ran a bulldozer on the shop of a BJP leader at midnight

भाजपा नेता की दुकान पर मनबढ़ों ने चलाया बुलडोजर, SSP कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे व्यापारी

गोरखपुर के कोतवाली इलाके में एक दुकान को  मनबढ़ों ने गिरा दिया। शुक्रवार सुबह इसकी जानकारी होने पर पूर्व डिप्टी मेयर और भाजपा नेता चिरंजीव चौरसिया ने पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर बाद कई व्यापारी उनके घर पहुंच गए और कोतवाली थाने पर विरोध किया गया। 

Pawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुरSun, 21 Sep 2025 02:13 PM
share Share
Follow Us on
भाजपा नेता की दुकान पर मनबढ़ों ने चलाया बुलडोजर, SSP कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे व्यापारी

यूपी के गोरखपुर के कोतवाली इलाके के हजारीपुर में स्थित एक दुकान को गुरुवार की रात में मनबढ़ों ने गिरा दिया। शुक्रवार सुबह इसकी जानकारी होने पर पूर्व डिप्टी मेयर और भाजपा नेता चिरंजीव चौरसिया ने पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर बाद कई व्यापारी उनके घर पहुंच गए और कोतवाली थाने पर विरोध किया गया। पूर्व डिप्टी मेयर एवं पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य चिरंजीव चौरसिया को लेकर संयुक्त व्यापार मंडल और भाजपा से जुड़े व्यापारी संगठनों ने शनिवार को एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं, पुलिस ने आरोपित दुर्गा प्रसाद जायसवाल के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चिरंजीव ने थाने में दिए तहरीर में लिखा है कि एक दुकान लंबे समय से उनकी थी, जिसे कुछ लोगों ने खरीद लिया है। उस दुकान पर वह कब्जा करना चाहते हैं और उन्हीं लोगों ने दुकान को बुलडोजर लगाकर गिरा दिया। दुकान में रखा दस हजार रुपया व कागजात लूट ले गए हैं। उधर, संयुक्त व्यापार मंडल के संयोजक रमेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि रात में दुकान मलिक कारखाने के अंदर सो रहे थे, तभी अचानक दर्जनों लोगों ने बुलडोजर के साथ उक्त दुकान पर धावा बोल दिया और जमीदोंज कर दिया।

दुकान मालिक ने आरोप लगाया कि वह प्रतिदिन रात को कारखाने में सोते थे, जिसकी जानकारी दुर्गा प्रसाद जायसवाल को थी और उसने ही हत्या की नीयत से दुकान ढहाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल शनिवार की सुबह 11 बजे एसएसपी से मिलकर गिरफ्तारी की मांग उठाएगा।

ये भी पढ़ें:पशु तस्करों की गाड़ियां बनीं पुलिस के लिए सिरदर्द, टक्कर मारने से भी नहीं हिचकते

व्यापारियों ने एसएसपी कार्यालय पर किया प्रदर्शन

मनबढ़ों द्वारा पूर्व डिप्टी मेयर एवं पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य चिरंजीव चौरसिया की दुकान तोड़े जाने और लूटपाट की घटना को लेकर संयुक्त व्यापार मंडल और भाजपा से जुड़े व्यापारी संगठनों ने शनिवार को एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। व्यापारी एसएसपी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन समय देने के बाद भी नहीं मौजूद रहने पर व्यापारी जमीन पर ही धरने पर बैठ गए। बाद में उनकी अनुपस्थिति में एसपी सिटी को व्यापारियों ने ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया।

व्यापारियों का नेतृत्व संयुक्त व्यापार मंडल के संयोजक रमेश चंद्र गुप्ता कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि 18 सितंबर की रात को दुर्गा प्रसाद जायसवाल और उसके साथियों ने बुलडोजर चलवाकर चौरसिया की 45 साल पुरानी दुकान को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान दुकान में रखा सामान, नगद और कागजात भी लूट लिए गए। व्यापारी नेताओं ने दुर्गा प्रसाद जायसवाल और उसके साथियों की गिरफ्तारी, दुर्गाबाड़ी चौकी प्रभारी की भूमिका की जांच और रात्रि गश्त में लापरवाह पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग की। साथ ही, उन्होंने ध्वस्त दुकान का पुनर्निर्माण और क्षतिपूर्ति की भी मांग उठाई।

इस बीच एसएसपी से न मिल पाने पर व्यापारी कार्यालय परिसर में ही धरने पर बैठ गए। वार्ता के दौरान एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने आश्वस्त किया कि केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होगी। दोषी पुलिसकर्मियों को भी किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

Gorakhpur Gorakhpur News Gorakhpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |