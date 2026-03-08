लड़की को ई-रिक्शा में जबरन बिठा रेप के लिए जगह तलाश रहे थे बदमाश, तभी आ गया होमगार्ड

होमगार्ड विजय की सूझबूझ से सामूहिक दुष्कर्म जैसी बड़ी घटना बच गई। विजय ने न सिर्फ अपने ड्यूटी का निर्वहन किया, बल्कि एक किशोरी की आबरू भी बचा ली। एसएसपी डॉ कौस्तुभ ने होमगार्ड को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया जाएगा।

UP News: यूपी के गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन रोड से रविवार की सुबह मानसिक रूप से कमजोर एक नाबालिग लड़की का ई-रिक्शा सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। बदमाश, किशोरी से दुष्कर्म करने के लिए सुनसान जगह की तलाश में थे कि चंद कदम की दूरी पर ही कार्मल रोड पर तैनात होमगार्ड की नजर पड़ गई। किशोरी को असहज हाल में देखकर होमगार्ड ने ई-रिक्शा को रोक दिया और शोर मचाया। आसपास के लोग भी एकत्र हो गए। पुलिस और लोगों को देखकर सभी आरोपी ऑटो और लड़की को छोड़कर भागने लगे। नशे में धुत ऑटो चालक को हिरासत में ले लिया गया, जबकि दो आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन शाम तक पुलिस ने घटना में शामिल दो अन्य आरोपियों को भी पकड़ लिया। तीनों आरोपियों के खिलाफ चौकी इंचार्ज गोलघर अवनीश पांडेय की तहरीर पर अपहरण, गलत मंशा सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है।

पकड़े गए आरोपियों की पहचान कैंपियरगंज के मोहम्मदपुर निवासी आकाश मिश्रा, कुशीनगर जिले के विशुनपुर थाना क्षेत्र के दुधरा निवासी अजय जायसवाल व शाहपुर के पादरीबाजार निवासी बजरंगी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, मानसिक रूप से बीमार किशोरी रेलवे स्टेशन रोड पर कबाड़ बीन रही थी। इसी दौरान तीन युवकों की नजर उस पर पड़ी और उसे जबरन अपने ई-रिक्शा में बैठा लिया। तीनों दुष्कर्म करने की नीयत से सुनसान जगह की तलाश में थे। रविवार होने की वजह से कार्मल स्कूल रोड पर भीड़ कम होती है और यही पर एक निर्माणाधीन भवन में झाड़ियां भी है। आरोपी किशोरी को झाड़ी में लेकर जाने के लिए निकले थे।

लेकिन, सुबह करीब 9.30 बजे ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड विजय प्रताप सिंह की नजर रॉन्ग साइड से आ रहे ई-रिक्शा पर पड़ी। ई-रिक्शा में तीन पुरुषों के साथ बैठी किशोरी खुद को छुड़ाने का प्रयास कर रही थी। स्थिति को भांपते हुए विजय प्रताप सिंह सड़क पार कर ई-रिक्शा के पास पहुंचे। उन्होंने किशोरी की स्थिति देखकर समझ लिया कि उसे जबरन ले जाया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने आसपास मौजूद लोगों की मदद से ई-रिक्शा चालक को पकड़ लिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से घबराकर चालक के दो साथी मौके से भाग निकले। सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया। बाद में उससे पूछताछ कर पुलिस ने उसके दो साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया।

होमगार्ड को किया जाएगा सम्मानित होमगार्ड विजय प्रताप सिंह की सूझबूझ से सामूहिक दुष्कर्म जैसी बड़ी घटना बच गई। विजय ने न सिर्फ अपने ड्यूटी का निर्वहन किया, बल्कि एक किशोरी की आबरू भी बचा ली। इसकी जानकारी होने के बाद एसएसपी डॉ कौस्तुभ ने होमगार्ड को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। एसएसपी ने बताया कि सराहनीय काम के लिए होमगार्ड को प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया जाएगा।

आरोपी बोले- मन में आ गई थी गलत भावना आरोपियों में से एक बजरंगी घटना के बाद कबाड़ के ढेर में जाकर छिपा था। उसे पुलिस ने वहीं से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने खुद बताया है कि उनके मन में गलत भावना थी। उन्हें लगा कि किशोरी मानसिक बीमार है और कहीं कुछ बता नहीं पाएगी। इसीलिए उसे लेकर झाड़ी में जा रहे थे।