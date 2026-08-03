कांवड़ियों के वेश में अराजकतत्वों ने किया स्कूली वैन पर पथराव, वायरल हो रहा VIDEO

कांवड़ियों के वेश में अराजकतत्वों ने किया स्कूली वैन पर पथराव, वायरल हो रहा VIDEO
यूपी की राजधानी लखनऊ में कांवड़ियों के वेश में अराजकतत्वों ने स्कूली वैन पर पथराव किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चौक चरक चौराहे पर सोमवार सुबह कांवड़ियों के वेश में अराजकतत्वों ने स्कूली वैन पर पथराव कर दिया। पथराव में वैन के शीशे टूट गए। बच्चे चोटिल होने से बच गए। घटना से अफरातफरी मच गई। अराजकता देख लोग दौड़े पुलिस पहुंचीं तो हमलावर भाग निकले। कुछ देर बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लाइव हिंदुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया कि इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय को करवाई के आदेश दिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की तफ्तीश की तो अराजकता के साक्ष्य मिले। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें दबिश दे रही हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुबह आधा दर्जन से ज्यादा बाइकों पर सवार लोगों रंग साइड जा रहे थे। इस ओर स्कूली वैन चालक ने उन्हें रोका। दोनों पक्षों में विवाद हो गया। बाइक सवार कावड़ियों के वेश में थे। उन्होंने वैन चालक को जमकर पीट दिया। वैन पर पथराव किया। लाठियां मारकर शीशे तोड़ दिए। अंदर बैठे बच्चे डर गए। वह चीख पुकार करने लगे। राहगीर दौड़े पुलिस पहुंची हमलावर भाग निकले। सूचना पर बच्चों के परिवारीजन पहुंच गए। उन्होंने कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
हमलावरों की तलाश में पुलिस की दो टीमें दबिश दे रही
इंस्पेक्टर ने बताया कि अभी इस मामले में पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली है। बच्चे निजी विद्यालय के थे। वैन चालक को बुलाया गया है। उससे तहरीर लेकर हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हमलावरों की तलाश में पुलिस की दो टीमें दबिश दे रही हैं।
हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजा महादेवा धाम, आस्था के सागर में डूबे लाखों शिवभक्त
उधर, बाराबंकी में सावन के प्रथम सोमवार पर पौराणिक लोधेश्वर महादेव धाम में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। आधी रात 12:10 बजे मंदिर के पट खुलते ही जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया, जो पूरे दिन अनवरत चलता रहा। एक लाख से अधिक शिवभक्तों ने भगवान लोधेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख-समृद्धि व कल्याण की कामना की। मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र दिनभर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंजता रहा।सावन के पहले सोमवार पर दूर-दराज के जिलों और पड़ोसी राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बन रही थी। कई स्थानों से कांवड़िए गंगाजल लेकर बाबा के दरबार पहुंचे और विधि-विधान से जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं, लेकिन भक्तों का उत्साह और श्रद्धा पूरे दिन चरम पर रही।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें