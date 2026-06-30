गंदी हरकतों के विरोध पर घर की छत पर चढ़ गए शोहदे, लड़की को जबरन पिलाया तेजाब

आरोप है कि कादिर और नाजिम लड़की काआते-जाते समय पीछा करते थे। वे रास्ते में बहन के साथ छेड़खानी करते थे। बहन लगातार उनकी गंदी हरकतों का विरोध करती थी। लेकिन आरोपियों की हरकतों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा था। 29 जून को बहन ने इसकी जानकारी परिवार को दी। इससे बौखलाए शोहदों ने उसे तेजाब पिला दिया।

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में छेड़छाड़ और गंदी हरकतों का विरोध करने पर शोहदों ने ऐसा दुस्साहस दिखाया कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शोहदे लड़की के घर की छत पर चढ़ गए और लड़की को पकड़कर जबरन तेजाब पिला दिया। तेजाब के चलते लड़की पीड़ा से तड़पने लगी तो शोहदे मौके से भाग निकले। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है।

घटना, थाना हापुड़ देहात क्षेत्र गांव गोदी की। मंगलवार को हुई इस वारदात की पूरे इलाके में चर्चा है। लड़की के भाई ने थाना हापुड़ देहात में दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि कुछ समय से गांव के कादिर और नाजिम उसकी बहन का आते-जाते समय सड़क पर पीछा करते थे। वे रास्ते में बहन के साथ छेड़खानी करते थे। बहन लगातार उनकी गंदी हरकतों का विरोध करती थी। लेकिन आरोपियों की हरकतों पर कोई विराम नहीं लग रहा था। बुरी तरह परेशान होकर 29 जून को बहन ने इसकी जानकारी परिवार को दी। इस पर उसने (लड़की के भाई ने) आरोपी पक्ष से शिकायत की। लड़की के भाई का कहना है कि उनके द्वारा शिकायत किए जाने से बौखलाए आरोपी कादिर, नाजिम, अपने साथी अब्दुल्ला और सलीम के साथ उसके घर चले आए।

लड़की के भाई ने बताया कि आरोपियों ने उसकी पत्नी के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। उन्होंने गाली गलौज की और इसी दौरान घर की छत पर चढ़ गए। उन्होंने वहां मोजूद उसकी बहन को पकड़ लिया। बहन ने विरोध किया लेकिन कादिर और नाजिम ने उसकी बहन को जबरन तेजाब पिला दिया। इससे बहन तड़पने लगी और उसकी हालत बिगड़ गई। सूचना मिलते ही वह (लड़की का भाई) तुरंत घर पहुंचे। परिवार और आसपास के लोगों की मदद से उन्होंने बहन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।