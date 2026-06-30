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गंदी हरकतों के विरोध पर घर की छत पर चढ़ गए शोहदे, लड़की को जबरन पिलाया तेजाब

Ajay Singh संवाददाता, हापुड़
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आरोप है कि कादिर और नाजिम लड़की काआते-जाते समय पीछा करते थे। वे रास्ते में बहन के साथ छेड़खानी करते थे। बहन लगातार उनकी गंदी हरकतों का विरोध करती थी। लेकिन आरोपियों की हरकतों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा था। 29 जून को बहन ने इसकी जानकारी परिवार को दी। इससे बौखलाए शोहदों ने उसे तेजाब पिला दिया।

गंदी हरकतों के विरोध पर घर की छत पर चढ़ गए शोहदे, लड़की को जबरन पिलाया तेजाब

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में छेड़छाड़ और गंदी हरकतों का विरोध करने पर शोहदों ने ऐसा दुस्साहस दिखाया कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शोहदे लड़की के घर की छत पर चढ़ गए और लड़की को पकड़कर जबरन तेजाब पिला दिया। तेजाब के चलते लड़की पीड़ा से तड़पने लगी तो शोहदे मौके से भाग निकले। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है।

घटना, थाना हापुड़ देहात क्षेत्र गांव गोदी की। मंगलवार को हुई इस वारदात की पूरे इलाके में चर्चा है। लड़की के भाई ने थाना हापुड़ देहात में दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि कुछ समय से गांव के कादिर और नाजिम उसकी बहन का आते-जाते समय सड़क पर पीछा करते थे। वे रास्ते में बहन के साथ छेड़खानी करते थे। बहन लगातार उनकी गंदी हरकतों का विरोध करती थी। लेकिन आरोपियों की हरकतों पर कोई विराम नहीं लग रहा था। बुरी तरह परेशान होकर 29 जून को बहन ने इसकी जानकारी परिवार को दी। इस पर उसने (लड़की के भाई ने) आरोपी पक्ष से शिकायत की। लड़की के भाई का कहना है कि उनके द्वारा शिकायत किए जाने से बौखलाए आरोपी कादिर, नाजिम, अपने साथी अब्दुल्ला और सलीम के साथ उसके घर चले आए।

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लड़की के भाई ने बताया कि आरोपियों ने उसकी पत्नी के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। उन्होंने गाली गलौज की और इसी दौरान घर की छत पर चढ़ गए। उन्होंने वहां मोजूद उसकी बहन को पकड़ लिया। बहन ने विरोध किया लेकिन कादिर और नाजिम ने उसकी बहन को जबरन तेजाब पिला दिया। इससे बहन तड़पने लगी और उसकी हालत बिगड़ गई। सूचना मिलते ही वह (लड़की का भाई) तुरंत घर पहुंचे। परिवार और आसपास के लोगों की मदद से उन्होंने बहन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

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क्या बोली पुलिस

थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि भाई की तहरीर पर आरोपी कादिर, नाजिम, अब्दुल्ला, सलीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों के मिलने के संभावित स्थानों पर तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जांच में मिले सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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