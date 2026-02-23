बदमाशों ने युवक को बेरहमी से पीटा, जूते पर रगड़वाई नाक, वीडियो वायरल

बिजनौर में बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट की। फिस उससे जूते पर नाक रगड़वाया। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं, इसे लेकर पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष एक ही जाति के हैं। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

यूपी के बिजनौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां थाना शिवालाकलां के गांव रतनगढ़ में एक युवक के साथ मारपीट कर उससे जूते पर नाक रगड़वाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं, इसे लेकर थाना प्रभारी निरीक्षक लखपत सिंह ने बताया कि दोनों पक्ष एक ही जाति के हैं। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। प्रकरण की जांच की जा रही है।

रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो युवक एक युवक की पिटाई कर जान से मारने की धमकी देते हुए जूते पर नाक रगड़वा रहे हैं। वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मच गया। रतनगढ़ के रहने वाले राजेंद्र के पीड़ित बेटे अमरजीत ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 16 फरवरी की रात वह अपने खेत की ओर गया हुआ था। आरोप है कि उसी दौरान गांव के ही सनी पुत्र राजू और जागेश पुत्र आशाराम वहां पहुंच गए और उसके साथ मारपीट की। साथ ही उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले की वायरल वीडियो में युवक से मारपीट कर उससे पैर पकड़कर माफी मंगवाने के साथ जूते पर नाक रगड़वाई जा रही है। मामले में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

इस मामले में प्रभारी निरीक्षक लखपत सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करने की पुष्टी की है। साथ ही पूरे प्रकरण की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है। उनका कहना है कि दोनों पक्ष एक ही जाति के हैं। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। प्रकरण की जांच की जा रही है।

