miscreant ran away with newborn from lap of the mother sleeping on platform प्लेटफार्म पर सो रही मां की गोद से नवजात को लेकर भागा बदमाश, ट्रेन में चढ़ते ही हुआ गायब, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmiscreant ran away with newborn from lap of the mother sleeping on platform

प्लेटफार्म पर सो रही मां की गोद से नवजात को लेकर भागा बदमाश, ट्रेन में चढ़ते ही हुआ गायब

 मथुरा जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या एक पर मां के बराबर सो रही करीब एक वर्षीय बच्ची का शुक्रवार रात अपहरण कर लिया गया। बच्ची का अपहरण करने वाला जंक्शन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सूचना मिलने पर जीआरपी बच्चे की तलाश में जुट गई।

Pawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, मथुराSat, 23 Aug 2025 10:34 PM
share Share
Follow Us on
प्लेटफार्म पर सो रही मां की गोद से नवजात को लेकर भागा बदमाश, ट्रेन में चढ़ते ही हुआ गायब

यूपी के मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या एक पर मां के बराबर सो रही करीब एक वर्षीय बच्ची का शुक्रवार रात अपहरण कर लिया गया। बच्ची का अपहरण करने वाला जंक्शन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उधर, जानकारी मिलने पर जीआरपी की टीमें बच्ची का अपहरण करने वाले की तलाश में जुट गईंं।

मध्य प्रदेश के जबलपुर की तहसील सिहोरा के ग्राम मझौली का रहने वाला आनंद करीब 15 दिन से जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अपनी पत्नी पूजा, चार वर्षीय बेटी गौरा व करीब एक वर्षीय बेटी सरस्वती के साथ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रह रहा था। आनंद दिन भर जंक्शन के कचरे से खाली बोतलें तलाश कर उन्हें बेचकर अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। शुक्रवार की रात आनंद अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों को प्लेटफार्म संख्या एक पर पार्सल कार्यालय के समीप छोड़ कर बोतलें बीनने चला गया। रात करीब 9:50 बजे पूजा दोनों बच्चियों को सोता छोड़कर शौच करने चली गई। थोड़ी देर बाद जब पूजा वापस आई तो एक युवक उसकी छोटी बेटी सरस्वती को लेकर जाता दिखाई दिया। इसे देख पूजा ने शोर मचाया, तो युवक प्लेटफार्म संख्या एक पर खड़ी यूपी संपर्कक्रांति एक्सप्रेस में सवार हो गया।

पूजा शोर मचाती हुई ट्रेन के पीछे भागी, तब तक ट्रेन गति पकड़ चुकी थी। पूजा अपनी बच्ची के लिए प्लेटफार्म पर चीखती चिल्लाती रही। इसे देख प्लेटफार्म पर ड्यूटी कर रहे आरपीएफ और जीआरपी के जवान वहां पहुंचे। पूजा ने उन्हें पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। इसी बीच आनंद भी वहां पहुंच गया। उसने थाने पहुंचकर बच्ची का अपहरण कर लिए जाने की जानकारी दी। आनंद ने अज्ञात के खिलाफ बच्ची का अपहरण कर लिए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। आनंद ने बताया कि 28 अगस्त को बच्ची का पहला जन्मदिन आने वाला था। इससे पूर्व ही उसका अपहरण हो गया।

ये भी पढ़ें:गुटखा लाना भूल गया पति, नाराज बीवी ने तीन बच्चों संग खाया जहर, तीन की मौत

सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी जीआरपी

बच्ची का अपहरण करने के बाद युवक प्लेटफार्म संख्या एक पर खड़ी यूपी संपर्कक्रांति एक्सप्रेस में सवार होता दिख रहा है। युवक की तलाश के लिए जीआरपी जंक्शन से आगरा कैंट के बीच पड़ने वाले सभी छोटे बड़े स्टेशनों के सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुटी है। इसके लिए एक टीम अलग से गठित की गई है।

बच्चा चोरी का हब बनता जा रहा जंक्शन

जंक्शन रेलवे स्टेशन बच्चा चोरी का हब बनता जा रहा है। विगत दो वर्ष में जंक्शन से चोरी हुई एक बच्ची और बच्चे का पता जीआरपी आज तक नहीं लगा सकी है। यही वजह है कि बच्चा चोर गिरोह की निगाहें जंक्शन रेलवे स्टेशन पर गढ़ गई हैं और वह लगातार बच्चा चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।

चोरी का हब बन रहा मथुरा जंक्शन

जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 9/10 से 14 सितंबर 2024 की सुबह 8 माह का बच्चा शिवा उर्फ लोकेन्द्र उर्फ लोकेश को एक व्यक्ति उसकी मां सुनीता शर्मा से दूध पिलाने की बात कह कर अपने साथ ले गया। सुनीता शर्मा उर्फ भूरी पत्नी धर्मेन्द्र यादव उर्फ परवाना निवासी ग्राम सिकंदरपुर कटछली के पास थाना कैला देवी जिला सम्भल ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जीआरपी आज तक शिवा को बरामद नहीं कर सकी है।

ये भी पढ़ें:विदेशों से कागज मंगवाकर छापते थे नकली नोट, ढाई लाख करेंसी के साथ तीन गिरफ्तार

इससे पहले जंक्शन रेलवे स्टेशन के मुख्य सर्कुलेटिंग एरिया में सीढ़ियों के पास से 7 जनवरी 2023 की रात को करीब 3 वर्षीय गौरा नामक बालिका चोरी हो गई थी। बच्ची की मां फूलवती निवासी 10 नम्बर ठोकाराम धोबीघाट हरीद्वार ने 8 जनवरी 2023 को बच्ची के चोरी होने की रिपोर्ट जीआरपी थाने में दर्ज कराई थी। जीआरपी आज तक गौरा को बरामद नहीं कर सकी है।

निशाने पर रहते हैं गरीब परिवार

बच्चा चोरी करने वाले गिरोह के निशाने पर गरीब परिवार निशाने पर रहते हैं। गिरोह के सदस्य उन परिवारों को चिन्हित करते रहते हैं जो गरीब हों और उनके साथ छोटा बच्चा हो। इसकी मुख्य वजह होती है परिवारों की गरीबी। बच्चा या बच्ची के चोरी होने के बाद परिवार ज्यादा भागदौड़ नहीं कर पाता और पुलिस भी ऐसे परिवारों की शिकायत आसानी से दर्ज नहीं करती है।

Mathura Mathura News Mathura Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |