सीता हरण के बीच महिलाओं से बदसलूकी, रामलीला में मचा हंगामा; जमकर चलीं कुर्सियां

रामलीला महोत्सव में सीता हरण लीला के मंचन के दौरान महिलाओं पर फब्तियां कसने को लेकर हंगामा हो गया। विरोध के बाद युवकों में मारपीट हुई और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकीं। भगदड़ में महिलाएं और बच्चे भागने लगे। करीब आधे घंटे बाद पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली।

कोसीकलां (मथुरा), हिन्दुस्तान संवाद: रामलीला महोत्सव के दौरान सीता हरण लीला के मंचन के बीच महिलाओं पर फब्तियां कसने को लेकर हंगामा हो गया। विरोध करने पर मामला बढ़ गया और मैदान में मौजूद लोगों ने एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दीं। महिला वार्ड के पास हुई घटना से अफरातफरी मच गई। महिलाएं और बच्चे जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। करीब आधे घंटे बाद पुलिस बल के साथ पहुंचे कस्बा प्रभारी दुष्यंत कौशिक ने स्थिति संभाली। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर हंगामा करने वालों की पहचान कर कार्रवाई में जुटी है।

विरोध के बाद बढ़ा विवाद रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष सीता हरण लीला देख रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान कुछ युवकों ने महिलाओं पर फब्तियां कसनी शुरू कर दीं। महिलाओं के साथ आए लोगों ने इसका विरोध किया और मौके पर मौजूद होमगार्डों से कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि समय रहते कार्रवाई नहीं होने से विवाद बढ़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मंचन के दौरान कुछ युवकों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगे। अचानक हुए हंगामे से मैदान में भगदड़ जैसे हालात बन गए।

पुलिस की तैनाती बढ़ाने की मांग प्रत्यक्षदर्शी दीपेश और प्रदीप के मुताबिक, घटना के समय मौके पर पुलिस मौजूद नहीं थी। सूचना मिलने के काफी देर बाद पुलिस पहुंची। करीब आधे घंटे बाद कस्बा प्रभारी दुष्यंत कौशिक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति नियंत्रित की। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने रामलीला के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि पर्याप्त पुलिस बल नहीं रहने के कारण पहले भी पत्थरबाजी की घटनाएं हो चुकी हैं।