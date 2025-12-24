Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsMisappropriation of government funds, money laundering also alleged; Congress MP Salman Khurshid's wife under scrutiny
सरकारी धन का निजी इस्तेमाल, मनीलांड्रिंग, कांग्रेस सांसद सलमान खुर्शीद की पत्नी पर ED का शिकंजा

सरकारी धन का निजी इस्तेमाल करने और मनीलांड्रिंग को लेकर कांग्रेस सांसद सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद पर शिकंजा कस गया है। लुईस समेत तीन लोगों के खिलाफ ईडी की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।

Dec 24, 2025 09:10 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आर्टिफिशियल लिंब और इक्विपमेंट बांटने के लिए जारी सरकारी धन के निजी इस्तेमाल और काले धन को सफेद करने के आरोप में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद पर शिकंजा कस दिया है। लुईस के साथ ही मोहम्मद अतहर और डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ ईडी की विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया है। विशेष न्यायालय ने चार्जशीट को संज्ञान में ले लिया है।

ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर कोर्ट को बताया कि डॉ जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के प्रतिनिधि प्रत्यूष शुक्ला और अन्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 17 मुकदमे दर्ज किए थे। जिनके आधार पर ईडी ने अपनी जांच शुरू की थी। बताया गया है कि पुलिस ने अपनी विवेचना के बाद सभी 17 मामलो में ट्रस्ट के तत्कालीन सचिव अतहर फारूकी उर्फ मोहम्मद अतहर तथा प्रोजेक्ट डायरेक्टर लुईस खुर्शीद के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था।

कोर्ट में बताया गया कि ईडी की विवेचना में पता चला कि ट्रस्ट को केंद्र सरकार से कैम्प लगाने के लिए 71.50 लाख रुपए का अनुदान मिला था लेकिन ट्रस्ट ने कोई कैम्प नहीं लगाया। बल्कि प्रत्यूष शुक्ला, लुईस खुर्शीद और मोहम्मद अतहर ने सारे पैसे को ट्रस्ट के लिए और अपने लिए प्रयोग कर लिया था। बताया गया है कि ईडी ने आरोपियों की फर्रुखाबाद स्थित 29.41 लाख 41 मूल्य के कृषि योग्य कुल 15 ज़मीन को अटैच किया और ट्रस्ट के चार बैंक खातों में जमा 16.41 लाख 41 रुपए भी अटैच किये।

ट्रस्ट के नाम पर जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों का खेल जांच में यह भी सामने आया है कि इस पूरे घोटाले को अंजाम देने के लिए फर्जी दस्तावेजों और फर्जी लाभार्थियों की सूची तैयार की गई थी। अधिकारियों के अनुसार, ट्रस्ट ने सरकारी ऑडिट से बचने के लिए कागजों पर उन उपकरणों का वितरण दिखाया जो कभी खरीदे ही नहीं गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस 'क्राइम प्रोसीड' (अपराध से अर्जित आय) को ठिकाने लगाने के सबूत मिलने के बाद अब लुईस खुर्शीद की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कोर्ट द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लिए जाने के बाद अब इन हाई-प्रोफाइल आरोपियों के खिलाफ नियमित ट्रायल शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे आने वाले दिनों में उनकी गिरफ्तारी की तलवार भी लटक सकती है।