Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mirzapur News: जहरीले जंतु के काटने से युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
Follow us on Google News
share

Mirzapur News: पटेहरा, हिन्दुस्तान संवाद। संतनगर थाना क्षेत्र बनकी गांव में सोमवार की रात जहरीले जंतु के काटने से युवक की मौत हो गई। मृतक धान की रोपाई कर घर लौट

Mirzapur News: जहरीले जंतु के काटने से युवक की मौत

Mirzapur News: पटेहरा, हिन्दुस्तान संवाद। संतनगर थाना क्षेत्र बनकी गांव में सोमवार की रात जहरीले जंतु के काटने से युवक की मौत हो गई। मृतक धान की रोपाई कर घर लौट रहा था। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया।

ये भी पढ़ें:Mirzapur News: जहरीले जंतु के काटने से युवक की मौत

जहरीले जंतु का हमला

बनकी गांव निवासी 35 वर्षीय शिवकुमार उर्फ छोटू पुत्र भग्गन धान की रोपाई करने गया था। देर शाम खेत से वापस लौट रहा था। जैसे ही बांस की कोठी के पास पहुंचा। तभी युवक को किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। घर पहुंचकर युवक ने परिजनों को आपबीती सुनाई। कुछ देर बाद युवक अचेत हो गया। आनन-फानन में परिजन उसे गांव में झाड़ फूंक कराने लेकर चले गए।

अस्पताल पहुँचने में देरी

यहां हालत में सुधार न होने पर पटेहरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए। डॉ. राजकुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक की हालत नाजुक देख उसे मंडलीय अस्पताल भेज दिया। अस्पताल ले जाते समय बीच रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। मौत से परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल हो गया। परिजन शव लेकर घर चले आए और अंतिम संस्कार कर दिया। मृतक तीन भाई व दो बहन में सबसे छोटा था। तीन पुत्री एक पुत्र हैं।

डॉक्टर्स की सलाह

प्रभारी डॉ. महेन्द्र चौधरी ने बताया कि झाड़ फूंक के चक्कर में लोग अस्पताल पहुंचने में देर करते हैं। समय से उपचार मिलने से मरीज की मौत हो जाती है। ऐसे में झाड़ फूंक के बजाय मरीज को सीधे अस्पताल लेकर आना चाहिए।

FAQs

युवक की उम्र कितनी थी?
युवक 35 वर्षीय शिवकुमार उर्फ छोटू था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mirzapur Latest News Death Mirzapur News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।