Mirzapur News: जहरीले जंतु के काटने से युवक की मौत
Mirzapur News: पटेहरा, हिन्दुस्तान संवाद। संतनगर थाना क्षेत्र बनकी गांव में सोमवार की रात जहरीले जंतु के काटने से युवक की मौत हो गई। मृतक धान की रोपाई कर घर लौट
Mirzapur News: पटेहरा, हिन्दुस्तान संवाद। संतनगर थाना क्षेत्र बनकी गांव में सोमवार की रात जहरीले जंतु के काटने से युवक की मौत हो गई। मृतक धान की रोपाई कर घर लौट रहा था। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया।
जहरीले जंतु का हमला
बनकी गांव निवासी 35 वर्षीय शिवकुमार उर्फ छोटू पुत्र भग्गन धान की रोपाई करने गया था। देर शाम खेत से वापस लौट रहा था। जैसे ही बांस की कोठी के पास पहुंचा। तभी युवक को किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। घर पहुंचकर युवक ने परिजनों को आपबीती सुनाई। कुछ देर बाद युवक अचेत हो गया। आनन-फानन में परिजन उसे गांव में झाड़ फूंक कराने लेकर चले गए।
अस्पताल पहुँचने में देरी
यहां हालत में सुधार न होने पर पटेहरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए। डॉ. राजकुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक की हालत नाजुक देख उसे मंडलीय अस्पताल भेज दिया। अस्पताल ले जाते समय बीच रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। मौत से परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल हो गया। परिजन शव लेकर घर चले आए और अंतिम संस्कार कर दिया। मृतक तीन भाई व दो बहन में सबसे छोटा था। तीन पुत्री एक पुत्र हैं।
डॉक्टर्स की सलाह
प्रभारी डॉ. महेन्द्र चौधरी ने बताया कि झाड़ फूंक के चक्कर में लोग अस्पताल पहुंचने में देर करते हैं। समय से उपचार मिलने से मरीज की मौत हो जाती है। ऐसे में झाड़ फूंक के बजाय मरीज को सीधे अस्पताल लेकर आना चाहिए।
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