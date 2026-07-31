Mirzapur News: रेड रीबन मैराथन में सुबास,पूजा अव्वल
Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता।उत्तर प्रदेश राज्य एड्स सोसाइटी के तत्वावधान में युवाओं में एड्स एवं एचआईवी के प्रति जागरूक करने के लिए गुरुवार को भिस्कुरी पहा
Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स सोसाइटी के तत्वावधान में युवाओं में एड्स एवं एचआईवी के प्रति जागरूक करने के लिए गुरुवार को भिस्कुरी पहाड़ी स्थित स्पोटर्स स्टेडियम में रेड रीबन मैराथन एवं क्विज का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया।
प्रतियोगिता का शुभारंभ
मैराथन का शुभारंभ मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. केके मिश्रा एवं जिला खेल अधिकारी धर्मवीर सिंह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर कराया। मैराथन स्पर्धा के पुरुष वर्ग में सुभाष सोनकर प्रथम, विवेक पाल द्वितीय, नीरज तृतीय विजेता रहे। संजय कुमार को सांत्वना पुरस्कार से संतोष करना पड़ा। इसके अलावा महिला वर्ग में पूजा,साक्षी यादव एव छोटी यादव प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहीं। जबकि महिमा साहू को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज महुरिया में आयोजित क्विज प्रतियोगिता में अनिकेत- काव्या प्रथम, राजा-नवीद की जोड़ी द्वितीय, अंजनी, अब्दुल और प्रियांशी तृतीय विजेता रहीं।
विजेताओं को पुरस्कार
श्रम प्रमानिक और शाजिया को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि सीएमओ ने विजेताओं को पुरस्कार देकर उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर सीएमओ ने एड्स, जिला क्षयरोग अधिकरी डॉ. अनिल ओझा ने एचआईवी, एड्स से बचाव के बारे में जागरूक किया। दिशा के मंडल प्रभारी डॉ. अमित चौहान ने रेड रीबन क्विज, मैराथन के उद्येश्य पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर डीटीओ कार्यालय की प्रज्ञा रघुवंशी, सुनील कुमार, ओपी सिंह आदि रहे।
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