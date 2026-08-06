Mirzapur News: थाने में युवक ने पेट्रोल उड़ेलकर आत्मदाह का किया प्रयास

Mirzapur News: थाने में युवक ने पेट्रोल उड़ेलकर आत्मदाह का किया प्रयास
Mirzapur News: गौरा गाँव में एक युवक ने प्रताड़ना से परेशान होकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। यह घटना थाना परिसर में हुई, जहाँ पुलिस ने युवक को समय रहते रोक लिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसके परिवार पर हमलावरों ने हमला किया और उसकी दीवार गिरा दी। मामला जांच में है।
Mirzapur News: जिगना, हिन्दुस्तान संवाद । स्थानीय थाना परिसर में बुधवार की शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब गौरा गाँव में मनबढ़ों की प्रताड़ना से पीड़ित परिवार के युवक ने खुद पर पेट्रोल उड़ेलकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। थाने में मौजूद दरोगा व पुलिसकर्मियों ने उसे दौड़ाकर कब्जे में ले लिया।
घटना का विवरण
गौरा गाँव निवासी 55 वर्षीय वंशराज सिंह पुत्र त्रिवेणी सिंह ने बताया कि वह अपनी पुश्तैनी जमीन में पक्की दीवार का निर्माण करा रहा था। इसी बीच गाँव निवासी एक परिवार के डेढ़ दर्जन लोग लाठी डंडा व धारदार हथियार लेकर दरवाजे पर चढ़कर हमला कर दिया। दस फीट ऊंची दीवार तोड़कर गिरा दिए। पेड़ पौधों को जमींदोज कर दिया। मना करने पर उन्हें मारपीट कर लहूलुहान व घर की महिलाओं, बच्चों को भी मारपीट कर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पीआरवी के सामने भी मनबढ़ अराजकता का तांडव करते रहे। विपक्षी उसी जमीन में अपनी दीवार का निर्माण कराने लगे।
पुलिस प्रतिक्रिया
पीड़ित का बेटा 38 वर्षीय धर्मेन्द्र सिंह परिवार की महिलाओं के साथ थाने पहुंचा तो घायल पिता को थाने में बैठा देखकर वह अपना धैर्य खो बैठा। इसी बीच पीड़ित बोतल में पेट्रोल लेकर थाना परिसर में पहुंचा। पेट्रोल खुद पर उड़ेलने लगा। उसके बाद पीड़ित ने जैसे ही माचिस निकाला, तभी पुलिसकर्मी दौड़कर उससे माचिस छीन लिए। तब जाकर पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि मारपीट की घटना हुई है। मामले की छानबीन के बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल निर्माण कार्य बंद करा दिया गया है। पीड़ित ने बताया कि उसका मामला दर्ज नहीं किया गया। हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो गुरुवार को एसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग करेंगे।
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