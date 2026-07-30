Mirzapur News: युवती घर से गहने व नगदी लेकर प्रेमी संग फरार
Mirzapur News: 15-अहरौरा के एकली गांव के पास टूटी माइनर 15-अहरौरा के एकली गांव के पास टूटी माइनर 15-अहरौरा के एकली गांव के पास टूटी माइनर 15-अहरौरा के एकली गांव के प
Mirzapur News: जिगना, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के एक गाँव में घर से युवती गहने व नगदी लेकर अपने प्रेमी संग फरार हो गई।
घटना की जानकारी
पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस बुधवार को विंध्याचल थाना क्षेत्र के शिवपुर गाँव निवासी एक युवक व महिला के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। युवती की माँ ने बताया कि युवक की पड़ोस में रिश्तेदारी है।
भगा ले जाने का तरीका
उसका गांव में अक्सर आना जाना था। उसी दौरान उसने बेटी से जान पहचान बना लिया। वह पति सहित बाहर गई थी। इसी बीच अपने भाभी के साथ पहुंचा युवक बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया।
धमकी और विरोध
बेटी अपने साथ घर से आभूषण व दस हजार रुपये नगदी भी ले गई। पति के साथ जब वह युवक के घर पहुंची तो बेटी से मिलने नहीं दिया गया। गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। मनबढ़ विपक्षी महिला ने कहाकि तुम्हारी बेटी को मेरा देवर ले आया है। वह अब नहीं जाएगी।
पुलिस का बयान
इस संदर्भ में थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि युवती की माँ की तहरीर पर शिवपुर गाँव निवासी बिष्णु तथा चमेला देवी के खिलाफ युवती को भगाने, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी。
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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