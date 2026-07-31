Mirzapur News: परचून की दुकान में बैठे सांप ने युवती को डसा, मौत
Mirzapur News: लहंगपुर, हिन्दुस्तान संवाद। लालगंज थाना क्षेत्र के कोठी गांव में एक युवती को परचून की दुकान में बैठे सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया।
Mirzapur News: लहंगपुर, हिन्दुस्तान संवाद। लालगंज थाना क्षेत्र के कोठी गांव में गुरुवार की सुबह परचून की दुकान में बैठे सांप ने युवती को डस लिया। परिजन झाड़ फूंक कराने के बाद हालत बिगड़ने पर उसे कछवां अस्पताल ले गए। यहां उसकी मौत हो गई। युवती की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया।
घटना का विवरण
लहंगपुर चौकी क्षेत्र के कोठी गांव के कोल्हुआ मौजा निवासी डबलू गौड़ ने घर में ही परचून की दुकान खोल रखी है। उनकी पुत्री 18 वर्षीया रेशमा गौड़ दुकान पर बैठी थी। दुकान में कुछ सामान निकाल रही थी। उसी दौरान युवती को सर्प ने डस लिया। चीख पुकार सुनकर परिजन पहुंचे तो युवती की हालत बिगड़ती देख उनके होश उड़ गए। आनन फानन में परिजन उसे लेकर अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूंक कराने देहात कोतवाली के करनपुर ले गए। यहां पर दवा पिलाने के बाद भी उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। हालत बिगड़ती चली गई। तब युवती को लेकर मंडलीय अस्पताल पहुंचे। डाक्टरों ने उपचार के बाद स्थिति गंभीर देख अन्यत्र रेफर कर दिया। परिजन रेशमा को लेकर कछवां स्थित अस्पताल ले गए। यहां उसने दम तोड़ दिया। परिजन शव लेकर घर चले आए। मृतका तीन बहन व एक भाई में दूसरे नंबर पर थी। बेटी की मौत से परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल हो गया।
सामान्य प्रश्न
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