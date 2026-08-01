Mirzapur News: समझना होगा जल,जंगल और जैव विविधता का महत्व-विधायक
Mirzapur News: जिगना में ब्लॉक मुख्यालय विजयपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। सदर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने जल, जंगल और जैव विविधता के महत्व पर जोर दिया। विधायक रिंकी कोल ने बाजार के अनुसार लोगों को तैयार करने की अपील की। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात हुई।
Mirzapur News: जिगना, हिन्दुस्तान संवाद। ब्लॉक मुख्यालय विजयपुर में शनिवार को स्वैच्छिक संस्था की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। सदर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। सदर विधायक ने वर्षा जल संचयन के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षित करने की सलाह दी।कहा कि जल,जंगल और जैव विविधता के महत्व को समझना होगा। अन्यथा आने वाला कल असुरक्षित और भयावह होगा। छानबे विधायक रिंकी कोल ने कहा कि लोगों को बाजार आधारित प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तैयार करना होगा। उपायुक्त मनरेगा रमाशंकर सिंह ने कहा कि समूहों की महिलाएं कुटीर उद्योग के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं।
बीडीओ रामपाल ने आभार व्यक्त किया।उन्होंने वोकल फॉर लोकल के लिए काम करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. सुभाष सिंह, डॉ. रत्नेश तिवारी प्रशासक गुलाम रसूल, संतोष पटेल, कमलेश बिंद, सूरज सोनकर, पंच बहादुर सिंह, बब्बन यादव आदि रहे। प्रचार प्रसार के अभाव में पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति नगण्य रही। इस दौरान सदर एवं छानबे विधायक तथा अधिकारियों ने ब्लॉक कैंपस में छायादार पौधरोपण किया गया।
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