Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mirzapur News: शराब का ठेका हटाने के लिए महिलाओं ने दूसरे दिन भी किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
Follow us on Google News
share

Mirzapur News: -बशारतपुर में गांव में खुले शराब के ठेके से महिलाएं परेशानबिजली विभाग कैंप लगाकर उपभोक्ताओं की समस्याओं का करेगा समाधान बिजली विभाग कैंप लगाकर उपभोक्त

शराब का ठेका हटाने के लिए महिलाओं ने दूसरे दिन भी किया प्रदर्शन
शराब का ठेका हटाने के लिए महिलाओं ने दूसरे दिन भी किया प्रदर्शन

Mirzapur News: चुनार, हिन्दुस्तान संवाद। सीखड़ ब्लॉक के बशारातपुर गांव में खुले देशी शराब की दुकान बंद कराने को लेकर गांव की महिलाओं ने शनिवार को दूसरे दिन भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सुबह नौ बजे प्रदर्शन पर उतर आईं। प्रदर्शन के दौरान महिलाएं गांव के शराब के ठेके को बंद कराने की मांग कर रहीं थी।

महिलाओं का गुस्सा

उनका कहना था कि गांव शराब का ठेका खुलने से से बुढ़े से लेकर युवा और किशोर तक शराब के पीने लगे हैं। जिसका विपरीत असर महिलाअें पर पड़ रहा है। प्रदर्शन की खबर पाते ही चुनार कोतवाली पुलिस पहुंच कर महिलाओं को समझाने का प्रयास किया,लेकिन वे आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी को मौक पर बुलाने पर अड़ी थी। इस बीच कड़ी धूप से बेपरवाह महिलाएं डटी रहीं। दोपहर में पहुंचे आबकारी निरीक्षक ने किसी तरह से समझा बुझा कर शांत कराया। महिलाओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि शराब पीने के बाद पुरुष घर पहुंच कर महिलाओं से मारपीट करते हैं। गांव की बहू-बेटियों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है।

आबकारी विभाग की कार्रवाई

महिलाओं के प्रदर्शन की सूचना पर आबकारी इंस्पेक्टर वी पी गुप्ता एवं सौरभ वर्मा महिला कांस्टेबल पहुंचे। जिनको महिलाओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। कड़ी धूप में घंटों खड़े हो कर समझाते रहे पर महिलाए मानने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था की शराब का ठेका मुलनापुर बशारतपुर के नाम से है, जबकि चकमिल्की बशारतपुर में खोल दिया गया है। 24 घंटे शराब की बिक्री धड़ल्ले से किया जाता है। बगल में चखना की दुकान पर दिनरात शराबियों का जमावड़ा रहता है। महिलाओं बेटियों, बहुओं के ऊपर भद्दी भद्दी छीटा कसी करते हैं। इसपर इंस्पेक्टर आबकारी वीपी गुप्ता ने सेल्समैन को बुला कर फटकार लगाया। सेल्समैन को हटाने कि बात कहकर महिलाओं को समझा बुझाकर शांत कराया।

सामान्य प्रश्न

महिलाएं किस वजह से विरोध प्रदर्शन कर रही थीं?
महिलाएं गांव में खुले देशी शराब की दुकान बंद कराने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही थीं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mirzapur Latest News Mirzapur News Village

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।