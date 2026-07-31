Mirzapur News: महिलाओं ने शराब कि दुकान हटाने को किया प्रदर्शन
Mirzapur News: फोटो:16करंट की चपेट में आने से युवक की मौतकरंट की चपेट में आने से युवक की मौतकरंट की चपेट में आने से युवक की मौतकरंट की चपेट में आने से युवक की मौतकरं
Mirzapur News: चुनार हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र के बसारतपुर ग्राम सभा के चकमिल्की पूर्वा में शराब का ठेका बंद कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को रात शाम आठ बजे सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की खबर पर पहुंचे पुलिस चौकी प्रभारी ने महिलाओं को शांत कराया। आक्रोशित महिलाओं का कहना था कि गांव में खुले शराब के ठेके की वजह से गांव के पढ़ने वाले युवा नशे के आदि हो रहे हैं। परिवार के मुखिया शराब पीकर घर में मारपीट कर रहे हैं और घर गृहस्थी का सामान तोड़ फोड़ रहे हैं। आरोप है कि ठेका पर 24 घंटे सेल्समैंन रहता है और दुकान का समय बंद होने के बाद रेट के बाद 15 रुपये अतिरिक्त दाम वसूल कर दिया जाता है।
महिलाओं ने चेतावनी दी कि जल्द शराब का ठेका नहीं हटाया गया तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में चमेला, मीना, दुर्गावती, राधा, बिथुना, उर्मिला,रानी, मुन्नी,रंजना, रीना आदि महिलाएं रहीं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।