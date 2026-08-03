Mirzapur News: शराब की दुकान हटाने के लिए सौंपा पत्रक
Mirzapur News: चुनार के बसारतपुर गांव में ग्रामसभा प्रशासक प्रीति की अगुवाई में महिलाओं ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देकर सरकारी शराब की दुकान हटाने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि दुकान नियमों के खिलाफ चल रही है, जिससे उन्हें और बच्चों को परेशानी हो रही है। उन्होंने उचित कार्रवाई की मांग की।
Mirzapur News: चुनार। कोतवाली क्षेत्र के बसारतपुर गांव की ग्रामसभा प्रशासक प्रीति के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं ने सोमवार को उपजिलाधिकारी अनेग सिंह को ज्ञापन देकर सरकारी शराब की दुकान को हटाने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि दुकान का आवंटन मुलनापुर के नाम से हुआ है, लेकिन उसका संचालन नियमों के विपरीत दूसरे स्थान पर किया जा रहा है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि आपत्ति जताने के बावजूद देर रात तक शराब की दुकान खुली रहती है। इससे महिलाओं, बच्चों और छात्राओं को आने-जाने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने उपजिलाधिकारी से जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।