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Mirzapur News: शराब की दुकान हटाने के लिए सौंपा पत्रक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: चुनार के बसारतपुर गांव में ग्रामसभा प्रशासक प्रीति की अगुवाई में महिलाओं ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देकर सरकारी शराब की दुकान हटाने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि दुकान नियमों के खिलाफ चल रही है, जिससे उन्हें और बच्चों को परेशानी हो रही है। उन्होंने उचित कार्रवाई की मांग की।

Mirzapur News: शराब की दुकान हटाने के लिए सौंपा पत्रक

Mirzapur News: चुनार। कोतवाली क्षेत्र के बसारतपुर गांव की ग्रामसभा प्रशासक प्रीति के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं ने सोमवार को उपजिलाधिकारी अनेग सिंह को ज्ञापन देकर सरकारी शराब की दुकान को हटाने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि दुकान का आवंटन मुलनापुर के नाम से हुआ है, लेकिन उसका संचालन नियमों के विपरीत दूसरे स्थान पर किया जा रहा है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि आपत्ति जताने के बावजूद देर रात तक शराब की दुकान खुली रहती है। इससे महिलाओं, बच्चों और छात्राओं को आने-जाने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने उपजिलाधिकारी से जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की।

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