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Mirzapur News: घर में बल्ब बदलते समय करंट की चपेट में आई महिला अचेत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: हलिया (मिर्जापुर) l थाना क्षेत्र के केड़वर गांव में शुक्रवार को घर में

Mirzapur News: घर में बल्ब बदलते समय करंट की चपेट में आई महिला अचेत

Mirzapur News: हलिया (मिर्जापुर) l थाना क्षेत्र के केड़वर गांव में शुक्रवार को घर में बिजली का बल्ब बदलते समय एक महिला करंट की चपेट में आकर अचेत हो गई। परिजन उसे तत्काल निजी वाहन से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया ले गए, जहां उपचार के बाद उसकी हालत सामान्य है।केड़वर गांव निवासी रामदयाल की 30 वर्षीय पत्नी अपनी मायके आई हुई थी। शुक्रवार सुबह वह कच्चे मकान में खराब बिजली का बल्ब बदल रही थी। इसी दौरान अचानक करंट की चपेट में आ गई और गिरकर अचेत हो गई।मां पूर्णिमा के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे और आनन फानन में उसे निजी वाहन से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए l जहां उपचार चल रहा है।

इस संबंध में चिकित्सक डॉ. आलोक कुमार ने बताया कि बिजली के करंट से झुलसी महिला का उपचार चल रहा है हालत सामान्य है।

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