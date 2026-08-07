Mirzapur News: घर में बल्ब बदलते समय करंट की चपेट में आई महिला अचेत
Mirzapur News: हलिया (मिर्जापुर) l थाना क्षेत्र के केड़वर गांव में शुक्रवार को घर में
Mirzapur News: हलिया (मिर्जापुर) l थाना क्षेत्र के केड़वर गांव में शुक्रवार को घर में बिजली का बल्ब बदलते समय एक महिला करंट की चपेट में आकर अचेत हो गई। परिजन उसे तत्काल निजी वाहन से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया ले गए, जहां उपचार के बाद उसकी हालत सामान्य है।केड़वर गांव निवासी रामदयाल की 30 वर्षीय पत्नी अपनी मायके आई हुई थी। शुक्रवार सुबह वह कच्चे मकान में खराब बिजली का बल्ब बदल रही थी। इसी दौरान अचानक करंट की चपेट में आ गई और गिरकर अचेत हो गई।मां पूर्णिमा के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे और आनन फानन में उसे निजी वाहन से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए l जहां उपचार चल रहा है।
इस संबंध में चिकित्सक डॉ. आलोक कुमार ने बताया कि बिजली के करंट से झुलसी महिला का उपचार चल रहा है हालत सामान्य है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।