Mirzapur News: मोटर पंप के तार में प्रवाहित करंट से महिला की मौत
Mirzapur News: हलिया, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के गजरिया गांव में सोमवार की सुबह करंट की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। वह खेत पर धान की रोपाई
Mirzapur News: हलिया, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के गजरिया गांव में सोमवार की सुबह करंट की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। वह खेत पर धान की रोपाई करने जा रही थी। मोटर पंप के तार में उतरे करंट की जद में आ गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
घटना का विवरण
क्षेत्र के गजरिया गांव निवासी 65 वर्षीय बैजंती कोल सुबह घर से निकली। वह खेत पर धान की रोपाई करने जा रही थी। वहीं बाण सागर नहर के पास एक व्यक्ति ने मोटर पंप चलाने के लिए बिजली का तार लगा रखा था। तार बीच से कटा था। बैजंती का पैर उसी कटे तार पर पड़ा गया। तार में प्रवाहित करंट की चपेट में आने से वह गंभीर रुप से झुलस गई। चीख पुकार सुनकर आस-पास के लोग पहुंच गए। ग्रामीण झुलसी महिला को अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी महिला ने दम तोड़ दिया।
पुलिस और परिजनों की प्रतिक्रिया
ग्रामीण की सूचना पर मृत महिला के परिजन और स्थानीय पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मृत बैजंती कोल के पति शिव नाथ की पूर्व में ही मौत हो चुकी है। तीन पुत्र हैं। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि करंट की चपेट में आने से महिला की मौत हुई है। मृतका के पुत्र की तहरीर पर शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सामान्य प्रश्न
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