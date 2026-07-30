Mirzapur News: विषाक्त पदार्थ खाने से विवाहिता की मौत विषाक्त पदार्थ खाने से विवाहिता की मौत
Mirzapur News: मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र के धोबही गांव में एक विवाहिता लक्ष्मीना ने पारिवारिक विवाद के बाद विषाक्त पदार्थ पी लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका के चाचा ने पुलिस को बताया कि लक्ष्मीना का विवाह गांव के दरोगा से हुआ था। वह अपने पीछे दो पुत्र छोड़ गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
Mirzapur News: मिर्जापुर। अदलहाट थाना क्षेत्र के धोबही गांव में बुधवार की देर शाम पारीवारिक विवाद में एक विवाहिता ने विषाक्त पदार्थ खा लिया। इससे उसकी मौत हो गयी। मृतका के चाचा कमलेश ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि उनकी 28 वर्षीय भतीजी लक्ष्मीना का विवाह गांव निवासी दरोगा के साथ हुई थी। बुधवार की शाम पारीवारिक विवाद के बाद उसने कथित रूप से विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतका अपने पीछे दो पुत्रों को छोड़ गई है। सूचना मिलने पर अदलहाट पुलिस मौके पर पहुंच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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