Mirzapur News: पशु चराने के विवाद में चले लाठी-डंडे, चार जख्मी
Mirzapur News: जमालपुर के रेरुपुर गांव में सोमवार को पशु चराने के विवाद में दो पक्षों के बीच लाठी-डंडों से जोरदार मारपीट हुई। इस झगड़े में चार लोग घायल हुए, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने घायलों को चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया है। आगे की कार्रवाई के लिए जांच चल रही है।
Mirzapur News: जमालपुर, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के रेरुपुर गांव में सोमवार की देर शाम पशु चराने के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले। मारपीट में दोनों पक्ष से महिला समेत चार लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमालपुर में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को वाराणसी भेज दिया गया है। रेरूपुर गांव में पशु चराने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष मारपीट पर उतारु हो गए। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी-डंडा लेकर टूट पड़े। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बीच बचाव किया。
घायलों की स्थिति
मारपीट में एक पक्ष से गांव निवासी अजय सोनकर, मंजू देवी और दूसरे पक्ष से महेंद्र यादव, आशा देवी जख्मी हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। यहां डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद महेंद्र यादव, मंजू देवी, अजय सोनकर की हालत गंभीर देख वाराणसी बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। आशा देवी का इलाज सीएचसी में चल रहा है। एक पक्ष से अजय सोनकर की तहरीर पर पुलिस ने नीरज यादव, सूरज यादव, पांचू यादव विजय यादव और दूसरे पक्ष महेंद्र यादव की तहरीर पर नंदलाल सोनकर, बालकिशुन,
पुलिस कार्रवाई
बलवंत और जयप्रकाश के खिलाफ मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों में पशु चराने के विवाद में मारपीट हुई है। चार जख्मी हैं। पीड़ितों की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी।
सामान्य प्रश्न
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