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Mirzapur News: शिक्षकों ने डीआईओएस कार्यालय पर किया धरना-प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: -सभा के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित डीआईओएस को 15 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया 8-डीआईओएस कार्यालय पर शिक्षकों का प्रदर्शन 8-डीआईओएस कार्यालय पर शिक्षको

Mirzapur News: शिक्षकों ने डीआईओएस कार्यालय पर किया धरना-प्रदर्शन

Mirzapur News: मिर्जापुर,संवाददाता। अपनी पंद्रह सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट ) के तत्वधान में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान हुई सभा में शिक्षकों ने पुरानी पेंशन समाप्त करने के बाद अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड-1982 की धारा 12 ,18 एवं 21 को निरस्त कर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के साथ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया।

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धरने का आयोजन

सभा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित 15 सूत्री मांग पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक राज कुमार दीक्षित को सौंपा गया। पत्र के माध्यम से शिक्षकों ने डीआईओएस से समस्याओं के तत्काल समाधान करने की मांग की है। संघ के प्रांतीय संरक्षक डॉ. श्याम नारायण तिवारी ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक संघ के संस्थापकों ने अपने संघर्षों के बल पर शिक्षकों को सेवा सुरक्षा, वेतन वितरण अधिनियम बहाल कराया था।

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सरकार पर आरोप

मंडलीय अध्यक्ष रमेश कुमार द्विवेदी ने सरकार पर शिक्षक विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सुरक्षा कवच पेंशन छीन लिया गया। उप्र प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 का गठन करके पूर्व उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 1982 की धारा 12 ,18 एवं 21 को निरस्त कर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के साथ षड्यंत्र करने का सरकार पर आरोप लगाया।

मसलों पर चर्चा

सभा को मंडलीय मंत्री डॉ. रविशंकर ओझा, प्रांतीय कार्य समिति सदस्य जगदीश मिश्रा,जिला अध्यक्ष सुशील कुमार तिवारी ने माध्यमिक विद्यालयों में स्थानांतरण की प्रक्रिया कोई एनओ सी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की। जिला मंत्री संजय सिंह,उपाध्यक्ष पवन उपाध्याय, कोषाध्यक्ष विनोद विश्वकर्मा,महिला उपाध्यक्षा सुधा गुप्ता शिक्षकों की समस्याओं को लेकर मुखर रहे। इसके अलावा पूर्व मंडलीय अध्यक्ष कृपा शंकर चतुर्वेदी, संदीप सिंह, गोपालजी पाण्डेय, अशोक कुमार द्विवेदी,बृजभूषण पांडेय,अनिल कुमार सिंह, अरविन्द कुमार पांडेय,ललित मोहन पांडेय,अरुण कुमार सिंह,अशोक सरोज, नरसिंह राम,बसन्त लाल सरोज,जय प्रकाश सिंह,सुजीत कुमार विश्वकर्मा,रजनीश, अवधेश कुमार सिंह, राम आसरे,ललिता ओझा, क्रिस्टीना रुबैका फॉर्मर, सुनीता निर्भाकर,श्वेता पांडेय, गुंजा त्रिपाठी, किरण देवी,नविता, अंजली गुप्ता, आयुषी रावत समेत जिले भर के शिक्षक रहे।

सामान्य प्रश्न

धरने का आयोजन कब हुआ?
धरना शुक्रवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) के तत्वाधान में किया गया।
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