Mirzapur News: अज्ञातवाहन के धक्के से कांवरिया घायल
Mirzapur News: राजगढ़ के धुरकर गांव के पास शनिवार रात एक अज्ञात वाहन ने कांवर लेकर जा रहे 55 वर्षीय नंदलाल को टक्कर मार दी। राहगीरों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में भर्ती कराया। इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ और रविवार को साथी उन्हें घर ले गए।
Mirzapur News: राजगढ़ (मिर्जापुर)। थाना क्षेत्र के धुरकर गांव के पास शनिवार की रात अज्ञात वाहन के धक्के से कांवर लेकर जा रहा अधेड़ कांवरिया घायल हो गया। घायल कांवरिया को राहगीरों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के बाद हालत में सुधार होने पर उसके साथी उसे घर ले गए। सोनभद्र जनपद के घोरावल निवासी 55 वर्षीय नंदलाल मिर्जापुर के बरिया घाट पर गंगाजल भरकर कांवर लेकर शिवद्वार जा रहा थे। शनिवार की शाम को रात रास्ते में धुरकर गांव के पास अज्ञात वाहन के टक्कर से घायल हो गए। कांवरिया को घायल देख वहां से गुजर रहे राहगीर निजी साधन से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में भर्ती कराया।
जहां इलाज के बाद हालत में सुधार होने पर रविवार की सुबह उसके साथी कावरिया को अस्पताल से घर ले गए।
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