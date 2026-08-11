Mirzapur News: अनियंत्रित क्रेन चाय-पान की दुकान में घुसा, चालक की मौत

Mirzapur News: विंध्याचल, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास मंगलवार की शाम अनियंत्रित क्रेन चाय-पान की दुकान घुस गया। हादसे में क्रेन चालक की मौत हो गई। जबकि दुकानदार बाल-बाल बच गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

कटरा कोतवाली क्षेत्र के बरौधा कचार निवासी 35 वर्षीय छेदीलाल क्रेन चालक थे। वह प्रयागराज से मिर्जापुर की ओर जा रहा था। शाम जैसे ही विंध्याचल के टोल प्लाजा के पास पहुंचा। तभी क्रेन का अचानक संतुलन बिगड़ा और सड़क किनारे एक चाय-पान की दुकान में घुस गया। गनीमत रहा कि दुकान के बाहर कोई मौजूद नहीं था, वहीं दुकानदार ने भागकर अपनी जान बचाई। क्रेन दुकान की भट्टी पर ही पलट गया था। जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना से अफरा तफरी मच गई। मौके पर आस-पास के लोग पहुंच गए।

पुलिस की कार्रवाई

ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची अष्टभुजा चौकी की पुलिस ने पलटे क्रेन के अंदर फंसे चालक को बाहर निकाला। आनन-फानन में उसे विंध्याचल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। यहां डाक्टरों ने चालक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया। पलटे क्रेन को पुलिस ने दूसरा क्रेन मंगवाकर हटवाया। हादसे से दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं ग्रामीणों में चर्चा रही कि जिस स्थान पर दुर्घटना हुई है। यहां आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए दुर्घटना के कारण को दुरुस्त कराने की मांग की है। इस संदर्भ में विंध्याचल कोतवाल अजीत सिंह ने बताया कि बताया कि चालक क्रेन लेकर प्रयागराज से मिर्जापुर आ रहा था। वह नशे में धुत था। जिससे क्रेन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुकान में जा घुसा। चालक की मौत हो गई। वहीं दुकानदार बाल बाल बच गया है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।