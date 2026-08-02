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Mirzapur News: टीन शेड में घुसी अनियंत्रित कार, सगे भाई जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: राजगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के नदिहार बाजार में शनिवार की रात एक अनियंत्रित कार टीन शेड में घुस गई। कार की चपेट में आने से टीन

Mirzapur News: टीन शेड में घुसी अनियंत्रित कार, सगे भाई जख्मी

Mirzapur News: राजगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के नदिहर बाजार में शनिवार की रात एक अनियंत्रित कार टीन शेड में घुस गई। कार की चपेट में आने से टीन शेड में बैठे सगे भाई जख्मी हो गए। पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को अन्यत्र रेफर कर दिया गया है。

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घायल भाइयों का विवरण

क्षेत्र के नदिहार गांव निवासी रमेश उर्फ मुंशी का राजगढ़ घोरावल मार्ग किनारे मकान है। रमेश अपने मकान के सामने टीन शेड लगाकर उसमें साइकिल मरम्मत की दुकान चलाते हैं। शनिवार की रात दुकान बंद करने के बाद रमेश के पुत्र 33 वर्षीय सत्येंद्र तथा 30 वर्षीय अनिल कुमार टीन शेड के अंदर बैठकर बातचीत कर रहे थे। उसी समय घोरावल की ओर से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित कार टीन शेड में घुस गई। कार की चपेट में आने से दोनों भाई गंभीर रुप से जख्मी हो गए। तेज आवाज सुनकर घर के अंदर से परिजन और गांव के लोग पहुंच गए।

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मौके की प्रतिक्रिया और उपचार

ग्रामीणों की मदद से जख्मी दोनों भाइयों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने दोनों की हालत नाजुक देख सोनभद्र जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं कार की जद में आने से दो बाइक तथा एक ठेला भी क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार चालक व सवार व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। इस संदर्भ में प्रभारी निरीक्षक बालमुकुंद मिश्रा ने बताया कि अनियंत्रित कार के धक्के से दो युवक जख्मी हुए हैं। दोनों का उपचार चल रहा है। कार चालक व सवार एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्न और उत्तर

इस घटना में घायलों की उम्र क्या है?
33 वर्षीय सत्येंद्र तथा 30 वर्षीय अनिल कुमार जख्मी हुए हैं।
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