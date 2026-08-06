Mirzapur News: संदिग्ध परिस्थितियों में महिला और किशोरी की मौत
Mirzapur News: मिर्जापुर जिले में बुधवार को दो संदिग्ध आत्माओं की मौत हो गई। 60 वर्षीय महिला फेकनी देवी को सर्पदंश का सामना करना पड़ा, जबकि 15 वर्षीय किशोरी की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। दोनों मामलों में परिजनों ने पुलिस को सूचना नहीं दी। डॉक्टरों ने स्थिति की गंभीरता को बताया।
Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में बुधवार संदिग्ध परिस्थितियों में महिला व किशोरी की मौत हो गई। अहरौरा संवाद अनुसार क्षेत्र के मझवां गांव निवासी 60 वर्षीय फेकनी देवी पत्नी गुल्लू बुधवार को शेखवा गांव के सीवान में धान की रोपाई करने गई थी। उसी दौरान अचानक वह अचेत हो गई। परिजन आनन-फानन में महिला को अहरौरा स्थित निजी अस्पताल में ले गए। यहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि महिला को सर्प ने डस लिया। जिससे मौत हो गई है। अहरौरा थाना प्रभारी अजय कुमार मिश्रा ने बताया की घटना की कोई जानकारी नहीं है।
हलिया संवाद अनुसार स्थानीय थाना क्षेत्र के हथेड़ा गांव में 15 वर्षीय किशोरी की अचानक तबीयत खराब हो गई। परिजन निजी साधन से उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। यहां डाक्टरों ने किशोरी को मृत घोषित कर दिया। परिजन बगैर पुलिस को सूचना दिए शव लेकर घर चले आए। इस संबंध में डा. विमल कुमार ने बताया कि एक किशोरी मृत अवस्था में अस्पताल लाई गई थी। उसके गले में कुछ निशान थे। परिजन उसे दूसरे अस्पताल में उपचार कराने का हवाला देते हुए लेकर चले गए।
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