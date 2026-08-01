Mirzapur News: ब्रेक फेल होने से ट्रक मिट्टी और गिट्टी के ढेर से टकराया
Mirzapur News: ड्रमंडगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार भोर को एक ट्रक की ब्रेक फेल हो गई, जिससे ट्रक मिट्टी और पत्थरों के ढेर से टकरा गया। ट्रक चालक बाल-बाल बच गया। अगर ट्रक उस ढेर में नहीं फंसता, तो बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने दुर्घटनामुक्त करने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए हैं।
Mirzapur News: ड्रमंडगंज। क्षेत्र के वाराणसी रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ड्रमंडगंज घाटी के बड़का मोड़ घुमान पर शनिवार भोर में ब्रेक फेल होने से गिट्टी लदा ट्रक मिट्टी व पत्थरों के ढेर से टकरा गया। हादसे में ट्रक चालक बाल बाल बच गया। मध्य प्रदेश के मैहर से गिट्टी लादकर देवरिया जा रहा ट्रक भोर में जैसे ही ड्रमंडगंज घाटी के बड़का मोड़ घुमान के पास पहुंचा तो अचानक ब्रेक फेल हो गया। अनियंत्रित ट्रक बैरिकेडिंग तोड़ते हुए सुरक्षा खांई के पास लगाए गए मिट्टी और पत्थरों के ढेर से जा टकराया। पुलिस ने दुर्घटना से बचाव के लिए मिट्टी व पत्थरों के ढेर लगा रखा है।
उसी में ट्रक फंस जाने से सैकड़ों फीट नीचे गिरने से बच गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।