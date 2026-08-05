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Mirzapur News: मंदिर परिसर में लगाए पौध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: मंदिर परिसर में लगाए पौध

Mirzapur News: जिगना, हिन्दुस्तान संवाद। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मंगलवार को गंगापुर गांव स्थित हनुमान मंदिर परिसर में पौधरोपण किया गया। वन प्रभाग एवं जिला गंगा समिति के बैनर तले आम, आंवला व नीम के फलदार, छायादार पौधे लगाए गए‌। पुजारी रमाकांत पांडेय की पहल पर हनुमान जी को साक्षी मानकर पूरे मंदिर परिसर को हरीतिमा के आवरण से आच्छादित करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान ओम पांडेय, विशाल पांडेय, उद्धव आदि ने पौधे लगाए।

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