Mirzapur News: संयुक्त शिक्षा निदेशक ने एक पेड़ मां के नाम लगाया पौध
Mirzapur News: मिर्जापुर में, संयुक्त शिक्षा निदेशक उदय भान ने महुरिया स्थित पीएमश्री राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में एक पेड़ मां के नाम पर पौधरोपण किया। इस समारोह में प्रधानाचार्य महेन्द्र सोनकर और अन्य शिक्षक शामिल हुए। इसके अलावा, टाईलीकरन कार्य का लोकार्पण भी किया गया।
Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता l विन्ध्याचल मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक उदय भान ने मंगलवार को नगर के महुरिया स्थित पीएमश्री राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के औषधि उद्यान में एक पेड़ मां के नाम पर पौधरोपित किया l साथ ही प्रधानाचार्य कक्ष कराए गए टाईलीकरन कार्य का लोकार्पण किया l इस दौरान प्रिंसपल महेन्द्र सोनकर, उप प्रधानाचार्य जय सिंह, रवीन्द्र सिंह, नीरजा कांत आदि शिक्षक रहे l
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