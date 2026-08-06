Mirzapur News: वज्रपात से जला विद्युत ट्रांसफार्मर,पेयजल का संकट
Mirzapur News: राजगढ़ और पनिगवा गांव के बॉर्डर पर विद्युत ट्रांसफार्मर लगभग एक सप्ताह से जल चुका है, जिससे ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में अंधेरे में रात बितानी पड़ रही है। villagers ने ट्रांसफार्मर जल्दी बदलने की मांग की है, लेकिन बिजली विभाग ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है।
Mirzapur News: राजगढ़,हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के राजगढ़ व पनिगवा गांव के बॉर्डर का विद्युत ट्रांसफार्मर लगभग एक सप्ताह से जला पड़ा है। जिससे ग्रामीणों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। साथ ही बारिश के मौसम में अंधेरे में रात गुजारनी पड़ रही है। राजगढ़ संपर्क मार्ग पर देवेंद्र के घर के पास लगा 25 केवीए के ट्रांसफार्मर पर आकशीय बिजली की चपेट में आने से जल गया। ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत बिजली विभाग के टॉल फ्री नंबर पर किया,लेकिन एक सप्ताह बाद भी ट्रांसफार्मर नही बदला गया। जिससे बारिश के मौसम में उमस भरी गर्मी से जहा लोग बेहाल हो रहे हैं।
मच्छरों ने रातों की नींद हराम कर रही है। राजीव पांडेय, अजय, सद्दीक, संजय,तुलसी राम,विजय शंकर पांडेय ने तत्काल ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की है। इस संबंध में राजगढ़ पावर हाउस के अवर अभियंता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि ट्रांसफार्मर बदलने के लिए विभाग को सूचित किया गया है।
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