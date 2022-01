नकली बम के चलते तीन घंटे थमे रहे रेलगाड़ी के पहिए

मिर्जापुर। संवाददाता

जिले के जिगना थाना क्षेत्र के प्रयागराज-मिर्जापुर रेल मार्ग के पाली गांव के पास स्थित रेलवे अंडरपास में रविवार की सुबह बम मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रेनों व राहगीरों के आवागमन रोक दिया। अण्डर पास के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई। वहीं लगभग तीन घंटे तक ट्रेनों का परिचालन ठप रहा। प्रयागराज से पहुंचे बम निरोधक दस्ता की जांच में बम नकली मिला। तब जा कर पुलिस व स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। तीन घंटे बाद ट्रेनों का परिचालन शुरु हुआ।

जिगना संवाद के मुताबिक जिगना रेलवे स्टेशन से तीन किमी पश्चिम पाली अंडरपास में बम रखे जाने की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। आनन-फानन में मौके पर पहुंची राजकीय रेलवे पुलिस की सूचना पर रविवार की सुबह साढ़े छह बजे से ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया। वहीं पुलिस ने पाली-हरगढ़ मार्ग पर अवरोधक खड़ा कर आवागमन ठप कर दिया। जीआरपी विंध्याचल प्रभारी राजेंद्र प्रसाद यादव ने मामले से रेलवे के उच्चाधिकारियों को अवगत कराया।

ढाई घंटे बाद सुबह नौ बजे चौथी बटालियन पीएसी धूमनगंज प्रयागराज का बम निरोधक दस्ता डाग स्क्वायड के साथ मौके पर पहुंचा। सबसे पहले डाग स्क्वायड टीम ने जांच की। उसके बाद बम निरोधक दस्ते के एक जवान ने लाइफ जैकेट पहनकर बम की जांच की। आवश्यक उपकरणों का प्रयोग करते हुए बम के कल पुर्जे अलग कर दिए। रेलवे सुरक्षा बल के क्षेत्राधिकारी त्रिपुरेश अग्रहरी ने बताया कि लाल रंग के प्लेट पर पाइप व तारों को बमनुमा कनेक्टिविटी की गई थी। बारूद नहीं होने के कारण नकली बम ही कहा जाएगा। फिर भी इसे निष्क्रिय करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई। एएसपी नक्सल महेश सिंह अत्री ने बताया कि बम की सूचना मिली थी। प्रयागराज से बम निरोधक दस्ता की जांच में बम नकली मिला। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

वहीं इस मामले में एस आई सच्चिदानंद राय की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी विजय कुमार सरोज ने बताया कि समाज के लोगों को भयाक्रांत कर अशांति फैलाने के आरोप मे मामला पंजीकृत कर छानबीन की जा रही है। संदिग्ध तत्वों की सुरागकशी की जा रही है। शीघ्र ही समाज विरोधी तत्वों को गिरफ्तार किया जाएगा।

Train wheels stopped for three hours due to fake bomb