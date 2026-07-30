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Mirzapur News: अलग-अलग गांव में किशोरी व युवक ने खाया जहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: फोटो:2 मिर्जापुर,संवाददाता। जनपद के कछवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सभागार में बुधवार को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जीरो से चौदह वर्ष के बच्चों क

Mirzapur News: अलग-अलग गांव में किशोरी व युवक ने खाया जहर

Mirzapur News: राजगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांव में जहरीला पदार्थ खाने से युवक और किशोरी अचेत हो गए। दोनों को उनके परिजनों ने राजगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया। किशोरी ने डांट तो युवक ने पारीवारिक कलह से तंग आकर विषाक्त पदार्थ खाया है। क्षेत्र के चौखड़ा गांव की 16 वर्षीय रूपा घर में सोई थी। बुधवार की सुबह सात बजे तक जब किशोरी की नींद नहीं खुली तो उसके पिता ने फटकार लगा दी। जिससे नाराज होकर किशोरी ने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। कुछ देर बाद किशोरी की हालत बिगड़ने पर परिजन परेशान हो गए। आनन-फानन में उसे राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।

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दूसरी घटना में सोनभद्र जिले के खुटहनिया गांव निवासी 45 वर्षीय शमसुद्दीन पारीवारिक कलह से तंग आकर मंगलवार की रात जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे राजगढ़ सीएचसी लेकर पहुंचे। यहां उपचार के बाद युवक के परिजन चिकित्सक को सूचना दिए बगैर ही उसे लेकर घर चले गए।

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