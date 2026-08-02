Mirzapur News: कुंए में गिरकर बेटी की मौत, बचाने में कूदी मां जख्मी

Mirzapur News: जिगना, हिन्दुस्तान संवाद। विंध्याचल थाना क्षेत्र के धौरहरा गाँव में रविवार की सुबह कुएं में गिरी बेटी को बचाने में मां भी कूद गई। चरवाहों की सूचना

कुंए में गिरकर बेटी की मौत, बचाने में कूदी मां जख्मी

Mirzapur News: जिगना, हिन्दुस्तान संवाद। विंध्याचल थाना क्षेत्र के धौरहरा गाँव में रविवार की सुबह कुएं में गिरी बेटी को बचाने में मां भी कूद गई। चरवाहों की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से मां-बेटी को बाहर निकाला, लेकिन बेटी की मौत हो गई। जख्मी मां को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने बेटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है。

दुखद घटना का विवरण क्षेत्र के धौरहरा गांव के बैशपुर मजरा निवासी बसंत लाल गुप्ता की 12 वर्षीया पुत्री सुचिता अपनी मां 45 वर्षीय शकुन्तला देवी के साथ सुबह ग्यारह बजे घर से एक किमी दूर खेत में निराई करने गई थी। उसी समय सुचिता को प्यास लगी और वह वह कुछ ही दूरी पर स्थित एक कुंए पर चली गई। रस्सी के सहारे बाल्टी से पानी निकालने लगी। उसी दौरान अचानक उसका पैर फिसला और वह कुएं में गिर गई। बेटी की चीख पुकार सुनकर दौड़ते ही मां पहुंची। बगैर कुछ सोचे समझे उसने कुंए में छलांग लगा दी। आस पास के चरवाहों ने मां-बेटी के कुंए में गिरने की जानकारी ग्रामीणों को दी। मौके पर गांव के लोग जुट गए।

ग्रामीणों द्वारा बचाव कार्य ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से कुछ ही देर में मां-बेटी को कुएं से बाहर निकाल लिया। आनन फानन में दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरोई लेकर पहुंचे। यहां प्रभारी चिकित्साधिकारी डा. पुनीत अग्रवाल ने सुचिता को मृत घोषित कर दिया। जबकि शकुन्तला का उपचार चल रहा है। मृतका सुचिता तीन बहन व एक भाई में बड़ी थी। वह गांव के ही कंपोजिट विद्यालय में आठवीं की छात्रा थी। बेटी की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। इस संदर्भ में विंध्याचल कोतवाल अजीत सिंह ने बताया कि कुएं में गिरकर एक किशोरी की मौत हो गई है। वहीं बेटी को बचाने में कूदी मां जख्मी है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किशोरी के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।