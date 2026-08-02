Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mirzapur News: कुंए में गिरकर बेटी की मौत, बचाने में कूदी मां जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
Follow us on Google News
share

Mirzapur News: जिगना, हिन्दुस्तान संवाद। विंध्याचल थाना क्षेत्र के धौरहरा गाँव में रविवार की सुबह कुएं में गिरी बेटी को बचाने में मां भी कूद गई। चरवाहों की सूचना

कुंए में गिरकर बेटी की मौत, बचाने में कूदी मां जख्मी
कुंए में गिरकर बेटी की मौत, बचाने में कूदी मां जख्मी

Mirzapur News: जिगना, हिन्दुस्तान संवाद। विंध्याचल थाना क्षेत्र के धौरहरा गाँव में रविवार की सुबह कुएं में गिरी बेटी को बचाने में मां भी कूद गई। चरवाहों की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से मां-बेटी को बाहर निकाला, लेकिन बेटी की मौत हो गई। जख्मी मां को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने बेटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है。

ये भी पढ़ें:Mirzapur News: कुएं में गिरने से छात्रा की मौत

दुखद घटना का विवरण

क्षेत्र के धौरहरा गांव के बैशपुर मजरा निवासी बसंत लाल गुप्ता की 12 वर्षीया पुत्री सुचिता अपनी मां 45 वर्षीय शकुन्तला देवी के साथ सुबह ग्यारह बजे घर से एक किमी दूर खेत में निराई करने गई थी। उसी समय सुचिता को प्यास लगी और वह वह कुछ ही दूरी पर स्थित एक कुंए पर चली गई। रस्सी के सहारे बाल्टी से पानी निकालने लगी। उसी दौरान अचानक उसका पैर फिसला और वह कुएं में गिर गई। बेटी की चीख पुकार सुनकर दौड़ते ही मां पहुंची। बगैर कुछ सोचे समझे उसने कुंए में छलांग लगा दी। आस पास के चरवाहों ने मां-बेटी के कुंए में गिरने की जानकारी ग्रामीणों को दी। मौके पर गांव के लोग जुट गए।

ग्रामीणों द्वारा बचाव कार्य

ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से कुछ ही देर में मां-बेटी को कुएं से बाहर निकाल लिया। आनन फानन में दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरोई लेकर पहुंचे। यहां प्रभारी चिकित्साधिकारी डा. पुनीत अग्रवाल ने सुचिता को मृत घोषित कर दिया। जबकि शकुन्तला का उपचार चल रहा है। मृतका सुचिता तीन बहन व एक भाई में बड़ी थी। वह गांव के ही कंपोजिट विद्यालय में आठवीं की छात्रा थी। बेटी की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। इस संदर्भ में विंध्याचल कोतवाल अजीत सिंह ने बताया कि कुएं में गिरकर एक किशोरी की मौत हो गई है। वहीं बेटी को बचाने में कूदी मां जख्मी है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किशोरी के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

सामान्य प्रश्न

इस घटना में कौन घायल हुआ?
इस घटना में मां शकुन्तला देवी घायल हुई हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mirzapur Latest News Mirzapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।