Mirzapur News: कुंऐ मे अधेड़ का उतराया हुआ शव मिला
Mirzapur News: जमालपुर के सेमरा गांव में 50 वर्षीय रामनिरंजन मिश्रा का शव उनके घर के कुंए में मिला। वह चार चक्का वाहन चालक थे और हाल ही में महाराष्ट्र से लौटे थे। ग्रामीणों के अनुसार, वह रात में कुंए के पास सोए थे और करवट बदलने पर गिर गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
Mirzapur News: जमालपुर,(मिर्जापुर)।थाना क्षेत्र के सेमरा गांव के 50 वर्षीय रामनिरंजन मिश्रा उर्फ पप्पू मिश्रा का शव घर के ही कुंए में उतराया हुआ शव मिलने से गांव मे सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए। भेज दिया l रामनिरंजन मिश्रा चार चक्का वाहन चालक था, वह महाराष्ट्र से महेन्द्रा कम्पनी कि नई नई गाड़ियों को लेकर विभिन्न शहरों की एजेंसियों पर पहुचाता था अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र से लौटा था। घटना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार कि रात्रि मे अपने घर के सामने मौजूद कुएं के पत्थर पर कंबल बिछाकर सोये थें।
सुबह कुऐ में उतराया हुआ शव मिला।मृतक पांच भाइयों मे सबसे बड़ा था। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि मृतक कुंऐ के समीप रखे गये पत्थर पर रात मे सोया था करवट बदलने पर कुऐ में गिर गया होगा l जिसके कारण मौत हो गयी ।फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट हो पायेगी
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