Mirzapur News: दो खबरें: डेढ़ वर्षीय मासूम को सर्प ने डसा, मौत

Mirzapur News: दो खबरें: डेढ़ वर्षीय मासूम को सर्प ने डसा, मौत
Mirzapur News: विंध्याचल के शिवपुर छोटी बेदौर गांव में एक डेड़ वर्षीय बच्चा खेलते समय सांप के डसने से मरा गया। घटना के समय बच्चा अन्य बच्चों के साथ था, जब सांप ने उसे डसा। परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद परिजनों में शोक की लहर है।
Mirzapur News: विंध्याचल। स्थानीय थाना क्षेत्र के शिवपुर छोटी बेदौर गांव में रविवार डेढ़ वर्षीय मासूम को सर्प ने डस लिया। जिससे उसकी मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। गांव निवासी मनीष का पुत्र सिद्धार्थ शाम लगभग सात बजे घर में अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। उसी समय सर्प ने उसे डस लिया। बच्चे के मुंह से झाग निकलता देख परिजनों के होश उड़ गए। पैर में देखा तो सांप के डसने के निशान थे। आनन-फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डाक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
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