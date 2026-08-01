Mirzapur News: चार दिन से लापता बच्ची का खेत में मिला कंकाल

Mirzapur News: कछवां थाना क्षेत्र के आही गांव में चार दिन से लापता आठ माह की बच्ची का शनिवार की सुबह खेत में कंकाल मिला। पिता का आरोप है कि उसे कोई जंगली जानवर उठा ले गया था और उसे मार दिया। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर लैब जांच के लिए भेज दिया।

चार दिन से लापता बच्ची का खेत में मिला कंकाल

Mirzapur News: कछवां, हिन्दुस्तान संवाद। कछवां थाना क्षेत्र के आही गांव में चार दिन से लापता आठ माह की बच्ची का शनिवार की सुबह खेत में कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कंकाल कब्जे में लेकर लैब जांच के लिए भेज दिया। वहीं लापता पुत्री के पिता का आरोप हैकि उसे कोई जंगली जानवर उठा ले गया था। जानवर ने बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। यह कंकाल उसी का है।

लापता बच्ची की खोज आही गांव निवासी अकबर ने बताया कि बुधवार को पत्नी अपनी आठ माह की पुत्री करिश्मा को लेकर सोई थी। जब वह लघुशंका करने उठा तो देखा कि बच्ची गायब थी। काफी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस व फोरेंसिक टीम ने जांच की। घर के पास जानवर के पैर के निशान मिले। जिस पर आशंका जताई गई कि कहीं बच्ची को कोई जंगली जानवर तो नहीं उठा ले गया।

कंकाल की खोज पुलिस मामले की जांच कर रही थी। तभी शनिवार की सुबह घर से कुछ दूर खेत में महिलाएं घास काटने गई थी। महिलाओं ने कंकाल देख शोर मचाना शुरु किया। शोर सुनकर आस-पास के लोग पहुंच गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को कब्जे में ले लिया। उधर बच्ची का कंकाल मिलने की जानकारी होते ही अकबर भी मौके पर पहुंचा। कंकाल की शिनाख्त चार दिन से लापता पुत्री करिश्मा के रुप में की। अकबर ने कंकाल देखकर बताया कि यह उसकी 8 माह की बेटी करिश्मा का ही कंकाल है। आशंका थी कि कोई जानवर उसे उठा ले गया है। आखिरकार वहीं हुआ, जंगली जानवर ने बच्ची को मार डाला, उसका कंकाल खेत में मिला। सूचना पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। घटना को लेकर ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया है। चर्चा है कि आखिर कौन सा जानवर गांव में घुस गया है। अब तो बच्चों के लिए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है।

पुलिस की जानकारी कछवां थानाध्यक्ष अमरजीत चौहान ने बताया कि आही गांव से एक आठ माह की बच्ची चार दिनों से लापता थी। शनिवार को खेत में एक बच्ची का कंकाल मिला है। कंकाल के कुछ अवशेष हैं। जिसे जांच के लिए लैब भेजा गया है। जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह कंकाल लापता बच्ची का ही है। साथ ही घटना के बारे में भी रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल जिस व्यक्ति की बच्ची लापता थी। वह कंकाल को अपनी बच्ची का होना बता रहा है।