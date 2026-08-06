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Mirzapur News: एक ही चिता पर भाइयों का हुआ अंतिम संस्कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: चेतगंज में चचेरे भाइयों की मौत से मातम छाया है। दोनों बच्चों की मौत बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से हुई थी। गांव वालों ने निर्माणाधीन सड़क पर लापरवाही की शिकायत की और मुआवजे की मांग की। पुलिस ने मुआवजे की चर्चा के लिए पंचायत का आयोजन किया।

Mirzapur News: एक ही चिता पर भाइयों का हुआ अंतिम संस्कार

Mirzapur News: चेतगंज, हिन्दुस्तान संवाद । चील्ह थाना क्षेत्र के हरसिंहपुर निवासी चचेरे भाइयों की मौत से दूसरे दिन भी गांव में मातम पसरा रहा। घरों में चूल्हे तक नहीं जले। उधर बच्चों की मौत से परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल हो गया। पुलिस ने बुधवार को दोनों शव का पोस्टमार्टम कराया। परिजन शव लेकर गांव आए। देर शाम हरसिंहपुर गांव स्थित घाट पर एक ही चिता पर चचेरे भाइयों का अंतिम संस्कार किया।

घटना का विवरण

चील्ह थाना क्षेत्र के हरसिंहपुर गांव में निर्माणाधीन गंगा पुल को जोड़ने वाली सिक्स लेन के एप्रोच के लिए खोदे गए गड्ढे में बरसात का पानी भर गया था। मंगलवार की शाम इसी पानी भरे गड्ढे में डूबने से गांव निवासी कड़ेदीन के छह वर्षीय पुत्र सत्यम व सुरेश कुमार के पुत्र 7 वर्षीय किशन की मौत हो गई थी। लगभग पांच घंटे तलाश के बाद दोनों चचेरे भाइयों का शव गड्ढे से बरामद हुआ था। घटना से आक्रोशित परिजन व ग्रामीणों ने शव को निर्माणाधीन सड़क पर रखकर कार्यदायी संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, मुआवजा देने और लापरवाही पर कार्रवाई की मांग पर अड़ गए थे।

लापरवाही और जिम्मेदारी

आरोप लगाया कि सिक्स लेन रोड के लिए खोदे गए गड्ढे के पास बैरिकेटिंग और रिफ्लेक्टर नहीं लगाया गया है। इसी लापरवाही के चलते घटना हुई है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के एचआर गोविंद सिंह ने बताया कि बैरिकेटिंग और रिफ्लेक्टर लगाकर मॉनीटरिंग की जाएगी। पुलिस के आश्वासन पर लगभग ढ़ाई बजे रात ग्रामीणों ने बच्चों का शव पुलिस को सौंपा। मृतक सत्यम दो भाइयों में बड़ा था। मृत किशन घर का इकलौता पुत्र था।

मुआवजे की बातचीत

बुधवार की सुबह थाने पर परिजन और कंट्रक्शन कंपनी के एचआर गोविंद सिंह के बीच दोपहर तक पंचायत चली। कंपनी की ओर से मृतकों के परिजनों का मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया। थाना प्रभारी बैजनाथ सिंह ने बताया कि मृत बच्चों के परिजन व कंट्रक्शन कंपनी के बीच मुआवजे को लेकर समझौता हुआ है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कब और कैसे चचेरे भाइयों की मौत हुई?
चचेरे भाइयों की मौत मंगलवार की शाम बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से हुई।
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