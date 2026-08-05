Mirzapur News: हाईटेंशन तार की चपेट में आने से पंचर मिस्त्री की मौत
Mirzapur News: मिर्जापुर के डगमगपुर में सुबह 7:00 बजे हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक पंचर मिस्त्री, अजहरुद्दीन की मौत हो गई। वे सुबह अपने काम के लिए नीम के पेड़ पर चढ़े थे और तार से चिपक गए। मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर परिजनों को सौंप दिया।
Mirzapur News: पड़री (मिर्जापुर) l थाना क्षेत्र के डगमगपुर में बुधवार को सुबह 7:00 बजे बिजली केबल जोड़ते समय हाइट टेंशन तार की चपेट में आने से पंचर मिस्त्री की मौत हो गई।घटना परिजनों में कोहराम मच गया। अहरौरा थाना क्षेत्र के पटिहटा खुटहा गांव निवासी अजहरुद्दीन उम्र 40 वर्ष पुत्र अब्दुलगफ्फार विगत 3 वर्षों से डगमगपुर क्रेशर प्लांट के समीप सड़क पर दुकान खोलकर पंचर बनाने का काम करता था l रात में लाइट रात में गड़बड़ हो गई थी। सुबह 7:00 बजे वह अपना केवल बनाने के लिए नीम के पेड़ पर चढ़ा, नीम के पेड़ के उपर से गुजरे हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया।
जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई l मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम का पंचनामा कर परिजनों को सौंप दिया l अजहरुद्दीन अपने चार भाइयों में सबसे बड़ा था l डगमगपुर में दुकान खोलकर पंचर मिस्त्री का काम करता था। घटना से उसकी पत्नी सिब्बी बेगम व पुत्र ऐनुल व ईबरार समेत परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है l
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