Mirzapur News: बारावफात में डीजे का इस्तेमाल न करने की दी गई हिदायत

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Mirzapur News: पड़री, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के पहाड़ा और झिंगुरा रेलवे स्टेशन के बीच शनिवार की रात ट्रैक पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचन
Mirzapur News: पड़री, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के पहाड़ा और झिंगुरा रेलवे स्टेशन के बीच शनिवार की रात ट्रैक पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया। मृतक की पहचान कछवां निवासी के रुप में हुई है।
मृतक की पहचान
पड़री थाने के उपनिरीक्षक रामनगीना यादव ने बताया कि रात लगभग साढ़े आठ बजे ग्रामीणों से सूचना मिली कि पहाड़ा-झिंगुरा रेलवे स्टेशन के बीच ट्रैक पर एक व्यक्ति का क्षत विक्षत शव पड़ा है। जिसकी किसी ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया। मृतक के जेब से एक आधार कार्ड मिला। शव की पहचान कछवां थाना क्षेत्र के बरैनी गांव निवासी 45 वर्षीय कमलेश कुमार यादव के रुप में की गई। पुलिस की सूचना पर मृतक के परिजन भी पहुंच गए। उन्होंने शव की शिनाख्त की।
मौत की संभावना
दरोगा रामनगीना यादव ने बताया कि मृत कमलेश की घटनास्थल से कुछ दूर जमीन थी। जिस पर वह खेती बाड़ी करते थे। शनिवार की सुबह वह आए थे। वें मानसिक रुप से बीमार भी चल रहे थे। आशंका है कि खेत पर जाते समय रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान किसी ट्रेन की चपेट में आ गए। जिससे उनकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सामान्य प्रश्न
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