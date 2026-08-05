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Mirzapur News: कुएं में उतराया मिला वाहन चालक का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: कुएं में उतराया मिला वाहन चालक का शव

Mirzapur News: जमालपुर, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के सेमरा गांव स्थित कुएं में मंगलवार की सुबह वाहन चालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला और मोर्चरी हाउस भेज दिया। ग्रामीणों के अनुसार वह कुएं के पास ही रात में सोया था। करवट बदलने के दौरान में कुएं में गिर गया।

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मृतक की जानकारी

क्षेत्र के सेमरा गांव निवासी 50 वर्षीय रामनिरंजन मिश्रा उर्फ पप्पू मिश्रा वाहन चालक थे। वह महाराष्ट्र से महिंद्रा कंपनी की नई गाड़ियों को लेकर विभिन्न शहरों के एजेंसियों पर पहुंचाने का काम करते थे। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र से घर लौटा था। पुलिस के अनुसार सोमवार रात रामनिरंजन अपने घर के सामने ही कुएं के पत्थर पर कंबल बिछाकर सोया था। करवट बदलने के दौरान वह कुएं में गिर गया। जिससे उसकी डूबकर मौत हो गई। सुबह ग्रामीणों ने शव उताराया देख सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकाला। मृतक पांच भाइयों में बड़ा था। अधेड़ की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया।

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पुलिस का बयान

इस संदर्भ में थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि कुएं के पास पत्थर पर अधेड़ सोया था। नींद में करवट बदलने के दौरान उसकी कुएं में गिरकर मौत हो गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जांच रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

रामनिरंजन मिश्रा की आयु क्या थी?
रामनिरंजन मिश्रा की आयु 50 वर्ष थी।
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