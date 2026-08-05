Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mirzapur News: महिला ने मारपीट कर बच्चे को छीनने का लगाया आरोप, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
Follow us on Google News
share

Mirzapur News: 23- चुनार में विवाहिता से मारपीट कर बच्चा छीनने का 23- चुनार में विवाहिता से मारपीट कर बच्चा छीनने का 23- चुनार में विवाहिता से मारपीट कर बच्चा छीनने

Mirzapur News: महिला ने मारपीट कर बच्चे को छीनने का लगाया आरोप, मौत

Mirzapur News: चुनार, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के पचेवरा गांव निवासी तीन वर्षीय श्रेयांश साहनी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मामले में मंगलवार को नया मोड़ आ गया। मृत बच्चे की मां सोना साहनी चुनार कोतवाली पहुंची। पुलिस से एक बार अपने बच्चे का मुंह दिखवाने के लिए गिड़गिड़ाती रही, लेकिन पुलिस ने एक न सुनी। पीड़िता ने पति समेत ससुराल पक्ष के छह लोगों के विरुद्ध तहरीर देकर बच्चे को उससे जबरन छीनने, मारपीट और इलाज में लापरवाही से उसकी मौत का गंभीर आरोप लगाया है。

शादी के बाद की परेशानियां

वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के सराय मोहाना नमो घाट निवासी सोना साहनी ने बताया कि वर्ष 2022 में उसका विवाह चुनार के पचेवरा निवासी आकाश उर्फ अभिषेक से हुआ था। शादी के बाद से ही पति व ससुराल पक्ष उसे प्रताड़ित करते थे। जिसका वाराणसी में मुकदमा भी दर्ज है। विवाद के चलते वह मायके में रहकर अपने दोनों बच्चों का पालन-पोषण करने लगी। 25 जुलाई को बेटे तीन वर्षीय श्रेयांश की तबीयत खराब होने पर उसे वाराणसी के एक अस्पताल में भर्ती कराया और पति को सूचना दी। जिस पर पति और सास अस्पताल पहुंचे। वें बेहतर इलाज का भरोसा देकर बच्चे को अपने साथ ले गए। पहले बीएचयू फिर एक अगस्त को अमृत हॉस्पिटल चितईपुर और बाद में मैग्वेल अस्पताल डाफी में भर्ती कराया।

झाड़-फूंक का आरोप

आरोप है कि ससुराल वाले बच्चे का इलाज कराने के बजाय उसे झाड़ फूंक कराने मध्य प्रदेश बागेश्वर धाम लेकर चले गए। यहां बच्चे की हालत और बिगड़ गई, लेकिन अस्पताल नहीं ले गए। वहां से लौटने के बाद पति व ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। जिससे वह अधमरी हो गई। इसी दौरान तीन वर्षीय बेटे को उससे जबरन छीन लिया। कुछ ही देर बाद उसे बेटे की मौत की सूचना मिली। चुनार कोतवाल विजय शंकर सिंह ने बताया कि मृत बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रेयांश साहनी की मौत कैसे हुई?
श्रेयांश साहनी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, जिसमें उसकी मां ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Death Mirzapur Latest News Mirzapur News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।