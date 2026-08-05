Mirzapur News: महिला ने मारपीट कर बच्चे को छीनने का लगाया आरोप, मौत

Mirzapur News: 23- चुनार में विवाहिता से मारपीट कर बच्चा छीनने का 23- चुनार में विवाहिता से मारपीट कर बच्चा छीनने का 23- चुनार में विवाहिता से मारपीट कर बच्चा छीनने

Mirzapur News: चुनार, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के पचेवरा गांव निवासी तीन वर्षीय श्रेयांश साहनी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मामले में मंगलवार को नया मोड़ आ गया। मृत बच्चे की मां सोना साहनी चुनार कोतवाली पहुंची। पुलिस से एक बार अपने बच्चे का मुंह दिखवाने के लिए गिड़गिड़ाती रही, लेकिन पुलिस ने एक न सुनी। पीड़िता ने पति समेत ससुराल पक्ष के छह लोगों के विरुद्ध तहरीर देकर बच्चे को उससे जबरन छीनने, मारपीट और इलाज में लापरवाही से उसकी मौत का गंभीर आरोप लगाया है。

शादी के बाद की परेशानियां वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के सराय मोहाना नमो घाट निवासी सोना साहनी ने बताया कि वर्ष 2022 में उसका विवाह चुनार के पचेवरा निवासी आकाश उर्फ अभिषेक से हुआ था। शादी के बाद से ही पति व ससुराल पक्ष उसे प्रताड़ित करते थे। जिसका वाराणसी में मुकदमा भी दर्ज है। विवाद के चलते वह मायके में रहकर अपने दोनों बच्चों का पालन-पोषण करने लगी। 25 जुलाई को बेटे तीन वर्षीय श्रेयांश की तबीयत खराब होने पर उसे वाराणसी के एक अस्पताल में भर्ती कराया और पति को सूचना दी। जिस पर पति और सास अस्पताल पहुंचे। वें बेहतर इलाज का भरोसा देकर बच्चे को अपने साथ ले गए। पहले बीएचयू फिर एक अगस्त को अमृत हॉस्पिटल चितईपुर और बाद में मैग्वेल अस्पताल डाफी में भर्ती कराया।

झाड़-फूंक का आरोप आरोप है कि ससुराल वाले बच्चे का इलाज कराने के बजाय उसे झाड़ फूंक कराने मध्य प्रदेश बागेश्वर धाम लेकर चले गए। यहां बच्चे की हालत और बिगड़ गई, लेकिन अस्पताल नहीं ले गए। वहां से लौटने के बाद पति व ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। जिससे वह अधमरी हो गई। इसी दौरान तीन वर्षीय बेटे को उससे जबरन छीन लिया। कुछ ही देर बाद उसे बेटे की मौत की सूचना मिली। चुनार कोतवाल विजय शंकर सिंह ने बताया कि मृत बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।