Mirzapur News: बेकाबू कंटेनर घर में घुसा, चारपाई पर सो रहे पिता-पुत्र की मौत

Mirzapur News: जिगना (मिर्जापुर)। विंध्याचल थाना क्षेत्र के गैपुरा चौकी अंतर्गत कलना गहरवार गांव

Mirzapur News: जिगना (मिर्जापुर)। विंध्याचल थाना क्षेत्र के गैपुरा चौकी अंतर्गत कलना गहरवार गांव में गुरुवार भोर एक दर्दनाक हादसे में सीमेंट से लदा बेकाबू कंटेनर मकान में घुसकर पलट गया। हादसे में घर के बाहर चारपाई पर सो रहे पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल बेटे ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया।

हादसे की जानकारी प्रयागराज की ओर से आ रहा सीमेंट लदा कंटेनर अचानक अनियंत्रित होकर शिव प्रसाद गुप्ता (45) के मकान में घुस गया। उस समय शिव प्रसाद अपने 13 वर्षीय पुत्र रोहित के साथ चारपाई पर सो रहे थे। कंटेनर की चपेट में आने से शिव प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस की कार्रवाई सूचना मिलते ही विन्ध्याचल पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बालक को एंबुलेंस से मंडलीय अस्पताल भेजा, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

हादसे की सूचना पर क्षेत्राधिकारी नगर, सदर उपजिलाधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दुर्घटना के बाद कुछ देर तक अफरातफरी का माहौल रहा, हालांकि पुलिस ने यातायात सुचारु करा दिया।

तहरीर के आधार पर दर्ज हुआ मुकदमा अपर पुलिस अधीक्षक नितेश सिंह ने बताया कि कंटेनर के अनियंत्रित होकर मकान में घुसने से हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में पिता-पुत्र की मौत हुई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वाहन को कब्जे में ले लिया गया है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।