Mirzapur News: अज्ञात वाहन के धक्के से एक की मौत, दो जख्मी

Mirzapur News: पड़री, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव के पास बीती रात अज्ञात वाहन के धक्के से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि दो ल

Mirzapur News: पड़री, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव के पास बीती रात अज्ञात वाहन के धक्के से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि दो लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

घायल व्यक्तियों का उपचार देहात कोतवाली क्षेत्र के हरिहरपुर बेदौली गांव निवासी 35 वर्षीय जगदीश बिंद की पत्नी 27 वर्षीय निशा देवी की तबीयत खराब थी। वह बीमार पत्नी का उपचार कराने के लिए छोटे भाई 12 वर्षीय अमरजीत के साथ बुधवार को बाइक से चुनार जा रहे थे। जैसे ही पड़री के मोहनपुर गांव के पास पहुंचे। तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दिया। हादसे में पत्नी व भाई दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जबकि जगदीश को मामूली चोट आई।

पुलिस की कार्रवाई राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। यहां डाक्टरों ने उपचार के बाद अमरजीत की हालत गंभीर देख उसे बीएचयू रेफर कर दिया। वाराणसी ले जाते समय अमरजीत ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन के धक्के से बाइक सवार किशोर की मौत हुई है। दो लोग घायल हैं। उनका उपचार चल रहा है। अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।

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